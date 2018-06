Laut wie ein Flugzeug: Nächtliche Bauarbeiten an der S3

Die Bahn führt in der Nacht von kommendem Montag (11. Juni) auf Dienstag und der darauffolgenden Nacht Arbeiten am Gleis der S3 auf einer fünf Kilometer langen Strecke zwischen Olching und Lochhausen durch.

Olching/Gröbenzell - Besonders stark betroffen sind Hausbewohner in der Nähe des Haltepunktes Gröbenzell sowie nahe des Bahnhofes Lochhausen, wie ein Bahn-Sprecher mitteilt. Zwischen 1 Uhr und 4.30 Uhr wird das Gleis wieder in die richtige Lage gebracht, um die Sicherheit zu gewährleisten. Der Lärmpegel durch die Gleisstopfmaschinen liegt bei 120 Dezibel, was einem Flugzeug entspricht. Diese extreme Lautstärke wird etwa eine halbe Stunde lang an einer Stelle zu hören sein bevor die Maschinen weiterwandern. Die Arbeiten sind etwa alle fünf Jahre nötig. Sie können laut Bahn-Sprecher nicht am Wochenende stattfinden, weil da die „Disko-S-Bahnen“ bis 3 Uhr fahren – und keine Züge ausfallen sollen.