Leiche im Böhmerweiher gefunden: Mann aus Münchner Landkreis wohl unter Drogeneinfluss gestorben

Ein 41-Jähriger ist tot im Böhmerweiher gefunden worden. Genauere Hintergründe werden untersucht.

Puchheim/Gröbenzell –Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann Drogen konsumiert hatte und danach ins Wasser gegangen ist. Die konkrete Todesursache wird allerdings noch untersucht, wie ein Polizeisprecher berichtet. Der Vorfall hatte sich bereits vor rund zwei Wochen ereignet.

Leichenfund in Fürstenfeldbruck: Hintergründe des Unfalls bisher noch unklar

Fest steht wohl schon, dass es sich um einen Unfall handelte. Der Mann aus dem Landkreis München war offenbar allein an dem beliebten Badesee, der zwischen Puchheim, Gröbenzell und Lochhausen liegt. Was dann genau passierte und wann er starb, kann die Polizei zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht sagen. Die Leiche wurde allerdings am Sonntagnachmittag, 11. Juli, gefunden. Der Weiher liegt auf Münchner Flur. Deshalb ist die Polizei in der Landeshauptstadt zuständig. gar

