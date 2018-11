Mildes Urteil nach brutaler Attacke

Es ist ein Prozess, bei dem es nur Opfer gibt. Eine junge Finnin wurde in einem Apartment in Gröbenzell misshandelt, eine Gröbenzellerin in ihrem Elternhaus massiv gestalkt.

Gröbenzell – Doch auch der 27-Jährige, der vom Münchner Landgericht unter anderem wegen Körperverletzung verurteilt wurde, ist ein Opfer – ein Opfer einer heimtückischen Krankheit.

„Der Beschuldigte leidet unter einer paranoiden Schizophrenie“, sagte zuvor der Staatsanwalt. Der Anklagevertreter beantragte wegen dessen Schuldunfähigkeit statt einer Haftstrafe die weitere Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Stefan K. (Name geändert) könne womöglich auch weiterhin „eine Gefahr für die Allgemeinheit“ sein. Eine Behandlung der Krankheit sei unerlässlich. Der Staatsanwalt erklärte jedoch seine Bereitschaft, die Unterbringung auf Bewährung auszusetzen – wenn der junge Mann auch außerhalb der Klinik engmaschig betreut werde.

Stefan K. war zuletzt bereits elf Monate lang in einer Psychiatrie untergebracht, erzielte dort offenbar große Fortschritte. Der Gröbenzeller macht bereits eine Verhaltenstherapie. Nicht zuletzt, weil seine Familie sich um den jungen Mann kümmern will, komme die Aussetzung der Maßregelung „ausnahmsweise zur Bewährung in Betracht“, so der Staatsanwalt. Die Familie saß während des ganzen Verfahrens auf den Zuschauerbänken, will den jungen Mann in seiner Zeit in Freiheit unterstützen, eng an seiner Seite stehen.

Der Verteidiger schloss sich den Ausführungen der Anklage an. Und auch das Gericht gab dem jungen Mann noch einmal eine Chance. Die Aussetzung der psychiatrischen Unterbringung wird jedoch für fünf Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Auch muss er weiter in Therapie.

Stefan K. hatte zuvor seine Taten offenkundig bereut. Mehrfach war er in Tränen ausgebrochen. Selbst der Staatsanwalt sah bei dem jungen Mann keine Böswilligkeit. In dem Apartment sei er in jener Nacht im Dezember 2017 jedoch „ausgeflippt“. Die Finnin hatte sich dort eingemietet und bekam Besuch von ihrem damaligen Freund Stefan K. Dieser hatte verhindern wollen, dass sie am nächsten Tag abreist.

In den Morgenstunden war es zum Streit gekommen. Der 27-Jährige schlug und trat die Frau laut Anklage und übergoss sie mit Wasser. Er sperrte sie ein, drohte, sie zu vergewaltigen.

Stefan K. machte den Ermittlern zufolge regelrechte Psycho-Spielchen mit ihr, stellte etwa alle möglichen Fragen. War die Antwort aus seiner Sicht falsch, schlug er die nackte Frau laut Polizei. Am Ende wusste sich die Finnin nicht anders zu helfen und spielte dem Mann eine Ohnmacht vor. Stefan K. rief die Ambulanz. Die junge Frau wurde unter anderem mit diversen Prellungen und Hämatomen ins Krankenhaus gebracht.

Der Finnin sagte vor Gericht nicht aus, 2017 hatte sie jedoch gegenüber der deutschen Polizei genaue Angaben gemacht. Sie ließ die Beamten damals allerdings auch wissen, dass sie nicht wolle, dass Stefan K. etwas passiere – etwa, dass er ins Gefängnis komme.

Dem jungen Mann war neben Körperverletzung auch Hausfriedensbruch und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen worden. Er hatte sich in eine befreundete Gröbenzellerin verliebt – diese hatte seine Avancen jedoch nicht erwidert. Singend war er deshalb auf das Grundstück von deren Familie eingedrungen. Als die Polizei kam, hatte sich der liebestolle Romeo geweigert, zu gehen. Die Frau hatte durch die Vorfälle Angstzustände entwickelt.

Das Gericht legte deshalb nun auch fest, dass sich Stefan K. der Frau nicht mehr nähern darf. Alle Prozessbeteiligten zeigten sich optimistisch, dass die Therapie Wirkung zeigt und der junge Mann künftig straffrei bleibt.