Mit 3D und Schwarzlicht: Im alten Möbelhaus entsteht eine Minigolf-Anlage

Minigolf ist ein beliebtes Freizeitvergnügen. In dieser Variante dürften es bislang aber die wenigsten kennen: Im ehemaligen Möbelhaus Fahr in Gröbenzell entsteht eine Anlage mit 3D und Schwarzlicht. Dieses außergewöhnliche Angebot kann man schon bald austesten.

Gröbenzell – Minigolf wird in Deutschland bereits seit Jahrzehnten gespielt, in der Regel aber unter freiem Himmel. In dieser Indoor-Anlage ist niemand abhängig vom Wetter. Und es gibt eine wirkliche Besonderheit: Themenwelten, die neongrell und bunt im Schwarzlicht erstrahlen. Diese Variante ist in Deutschland, anders als in den USA, noch nicht so bekannt und verbreitet. Vor etwa drei Jahren gab es die ersten Pioniere.

Indoor-Minigolf in Gersthofen bei Augsburg

Einer von ihnen ist Christian Neureuther, der künftige Betreiber in Gröbenzell. Und der ist absolut überzeugt von dem Konzept: Wo es angeboten wird, sind die Menschen begeistert, sagt er. Er sammelt bereits seit einem Jahr in Gersthofen nahe Augsburg Erfahrungen mit einer Schwarzlicht-Minigolf-Anlage. „Die wird sehr gut angenommen“, berichtet er.

Gespielt wird ganz normal mit Schläger und Ball. Dazu kommt, dass die Spieler eine 3-D-Brille mit sogenannter Chromadepth-Technik auf die Nase setzen. Diese Brille erweckt die Anlage mithilfe des Schwarzlichts zum Leben. Da schwimmt dem Spieler plötzlich eine Schildkröte entgegen, ein Dinosaurier tritt aus dem Dschungel oder ein Astronaut schwebt durch den Raum. Untermalt wird die Erlebniswelt durch Videoeinspielungen, Musik und verschiedenen Düften.

Man ist in einer anderen Welt

„Man ist in einer anderen Welt, einer Fantasiewelt“, erläutert Albert Fahr, der Eigentümer des ehemaligen Möbelhauses. Drei Themenwelten wird es geben: Unterwasser, Urwald und Weltraum. Diese umrahmen 18 Minigolfbahnen auf einer Fläche von 600 Quadratmetern. Der Graffitikünstler Costwo wird die Fantasie-Kulisse mit speziellen UV-Farben gestalten. Geeignet ist die Anlage für die gesamte Familie, zwischen sechs und 99 Jahren sind die Spieler laut Neureuther in der Regel alt. Auch zum Feiern von Geburtstagen und Firmenevents sei sie bestens geeignet. Unterkommen wird die Minigolf-Anlage im ersten Stock des ehemalige Möbelhauses Fahr, neben dem Fitnessstudio. Der Bauausschuss hat grünes Licht gegeben, das Landratsamt muss sich noch äußern. Eröffnung ist voraussichtlich bereits in wenigen Wochen, zum Ende des Sommers. (sus)