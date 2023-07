Musiknacht in Gröbenzell: Veranstalter verspricht nie da gewesene Vielfalt

Von: Kathrin Böhmer

In der Kirchenstraße soll es wieder richtig rund gehen, wie hier bei einer italienischen Band 2015. © WEBER

Gröbenzell wird wieder zur Partymeile: Am kommenden Samstag findet die 17. Musiknacht statt. 17 Bands treten auf, drei große Open-Air-Konzerte gibt es und 4000 Besucher werden erwartet.

Gröbenzell – Was hilft die schönste Planung, wenn Petrus nicht mitspielt? Das weiß auch Veranstalter Thomas Breitenfellner: „In diesem Jahr freue ich mich besonders auf schönes Wetter. Und auf viele neue Bands sowie die größte Vielfalt an Musik, die wir in all den Jahren jemals hatten.“ Bislang ist Zuversicht angesagt. Prognose: wolkenlos, bis zu 34 Grad.

Heiß hergehen dürfte es ab 20 Uhr auch in den 16 Spielstätten, die diesmal dabei sind. Geboten ist wieder etwas für Musikfreunde, die es gemächlicher mögen mit Jazz und Soul im Stockwerk (siehe unten), aber auch das Partyvolk wird nicht zu kurz kommen.

Am Rathausplatz lässt das Oktoberfest schon grüßen. Hier heizt die Wiesnband Bergbauernbuam (zum ersten Mal dabei) den Feierlustigen bis 1 Uhr ein. Wer eine Verschnaufpause und musikalische Abwechslung braucht, hat es nicht weit: In der (abgesperrten) Kirchenstraße sorgen beim Café Maya wieder eine Sängerin und ein DJ für Großstadtfeeling und dafür, dass die Straße zur XXL-Tanzfläche wird, bis 2 Uhr. Anhänger der Singer- und Songwriter-Gemeinde kommen beim Döner-Paradies auf ihre Kosten. Für die längeren Wege zu Sams Cantine oder zum Stockwerk steht wieder ein Shuttlebus gratis zur Verfügung. Und wer gar nicht genug kriegen kann: Im Wirtshaus geht die Party bis 3 Uhr.

Tickets gibt es bei allen Spielstätten sowie der Buchhandlung Litera für zwölf Euro im Vorverkauf und für 15 Euro an den Abendkasse.

Von Wiesn-Gaudi und Covermusik bis hin zu Classic Rock: Das ist ab 20 Uhr alles geboten

73 Burgerbar, Bahnhofstraße 26: The Movement, Open Air bis 24 Uhr, Covermusik der letzten Jahrzehnte

Open Air der Brauerei Maisach, Bahnhofstraße 23: The PoolCats, bis 24 Uhr, Blues- und Rock-Klassiker 60er/70er, unter anderem Songs von Eric Clapton, Jimi Hendrix und The Beatles.

Meisterschnitt, Schubertstraße 2: Tasty Tunes, bis 24 Uhr, Jazz, Eigenkompositionen und Welthits wie „Happy“ von William Pharrell.

Metéora, Gröbenbachstraße 3: Genima Band, bis 2 Uhr, griechische, mediterrane und internationale Musik.

Café Valentin, Bahnhofstraße 1: Erik Berthold, bis 24 Uhr, Folk, Classic Rock, Country & Blues, von Neil Young bis, Johnny Cash, aber auch Irisches und Austro Pop.

Eiscafé Buongiorno, Kirchenstraße 7: Mely & The Moodies, bis 1 Uhr, Band aus Italien mit Hits der vergangenen 50 Jahre Rock & Funkmusik in modernem Gewand.

Döner Paradies, Kirchenstraße 13: Manuel Andre, bis 24 Uhr, Sänger und Songwriter, Urban Pop & Hip Hop. Seine Idole: Ed Sheeran, Michael Jackson und Kanye West.

Open Air auf dem Rathausplatz: Oktoberfestband Bergbauernbuam bis 1 Uhr, lustig, rockig, boarisch und echt.

Maya Coffee and more, Kirchenstraße 23: Acts & Beats, bis 2 Uhr, Sängerin Laxmi Eswaran und ein Top-DJ performen aktuelle Charts, Hits, Black Music, RnB, House, Latin und Summer Hits.

Wirtshaus, Augsburger Straße 3: Six Across und Teamplayer, bis 24 Uhr, anschließend After Show Party mit Live DJ Wolf bis 3 Uhr; Six Across heizen mit den besten Rock-Classics, Pop und Country der 1960er-Jahre bis heute ein, die Teamplayer performen von Bayerisch über Disco bis zu kernigem Cover-Rock. Sam´s Cantine, Breslauer Straße 15: Königliche Bayerische Grantla, bis 24 Uhr. Beste Stimmung und Unterhaltung garantieren die Aubinger mit Rock, Pop, Charts, Oldies und Schlagern – zum Tanzen, Feiern oder Chillen.

Tutti Gusti, Olchinger Straße 82: Soul Community, bis 24 Uhr. Zwei Frauenstimmen und vier Instrumentalisten sorgen für eine brisante Mischung aus heißer Soul-Musik, Pop und Disco.

Stockwerk Club, Oppelner Straße 5: Hot Swing Trio bis 24 Uhr. Gipsy Jazz made in Bavaria – eine Violine, zwei Gitarren und drei Stimmen spielen und singen neben Klassikern der Swingära populäre Stücke im neuen Jazzgewand. Stockwerk O5, Oppelner Straße 5: Soulissimo, bis 24 Uhr. Die sieben Gentlemen der Münchner Soulband lassen den alten Soul auferstehen. Sam und Dave, Ray Charles, Otis Redding, Wilson Picket, James Brown bis hin zu Stevie Wonder in authentischer Soulbesetzung.

Stockwerk I29, Industriestraße 29: Free Wave Jazz Band, bis 24 Uhr. Professionelle Musiker der bayerischen Jazzszene kreieren einen Sound, der emotional und zugleich spannend ist: bekannte Jazz-Standards und zeitgenössische Kompositionen aus Swing, Latin, Jazz-Funk, Jazz-Fusion und Jazz-Blues.

Stockwerk I31, Industriestraße 31: Boys from Ipanema, bis 24 Uhr. Die vier Musiker brasilianischer Abstammung mixen einen Cocktail aus lateinamerikanischen Sounds – von Bossa Nova über Samba bis hin zu Salsa.

