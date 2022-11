Hier heißt es nun Cello statt Zelle: Musikschule zieht in altes Polizeigebäude

Von: Kathrin Böhmer

Hier wird nun eifrig musiziert: Darüber freuen sich Dirk Olbrich (Kreismusikschulleiter), Michael Adlwärth (Architekt), Bea Juttner (Musikschullehrerin), Jonathan Weidner (Musikschule Gröbenzell) und Bürgermeister Schäfer. © Weber

Es ist soweit: An diesem Donnerstag kann die Musikschule im ehemaligen Gröbenzeller Polizeigebäude einziehen. Für die Architekten war es eine Herausforderung.

Gröbenzell – Aus dem eher unzugänglich wirkenden Revier sollten freundliche Räume werden. Die Arbeiten sind fertig – und ein Stück Vergangenheit blieb.

Es ist eine im Landkreis bisher einmalige Sache: Die Gemeinde Gröbenzell stellt der örtlichen Musikschule und der Kreismusikschule ein eigenes Gebäude für den Unterricht zur Verfügung. Bislang waren Gitarre, Flöte & Co. auf verschiedene Räume aufgeteilt. „Die Kollegen sind sich zum Teil nie begegnet“, berichtet Kreismusikschulleiter Dirk Olbrich beim Presserundgang am Dienstag. Nun haben sie endlich eine zentrale Anlaufstelle.

Der Zellentrakt

In dem Gebäude aus den 1970er-Jahren war die Gröbenzeller Polizei untergebracht. Wenn man hinein wollte, musste man klingeln, freundlich und einladend war anders. Von dieser Zeit zeugt jetzt nur noch der Zellentrakt, der weiterhin im Keller untergebracht ist.

Ansonsten wirken die Räume hell und freundlich. Die Fassade wurde geöffnet und mit großen Fenstern mit schallgedämmten Lüftern zur Straße hin ausgestattet. Der Schallschutz zwischen den einzelnen Räumen wurde ertüchtigt, damit sich Schlagzeug und Geige nicht gegenseitig stören. Die Größe der Unterrichtsräume ist unterschiedlich, die meisten messen zwischen 15 und 20 Quadratmeter, Der größte an der Ecke ist 40 Quadratmeter groß.

„Hervorzuheben ist auch noch die Barrierefreiheit“, wie Bauamtsleiter Markus Groß bei der Führung erklärte. Im Treppenhaus verbindet ein Aufzug die beiden Stockwerke. Sehbehinderte können durch Braille-Schrift die Raumnummern ertasten, außerdem werden die Zugänge deutlich durch dunkle Rahmen um den Türen hervorgehoben. Es gibt einen Sozialraum mit der Küche, die bereits drin war, und moderne Sanitärräume für Lehrpersonal und Kinder. Der Innenhof wurde bienenfreundlich bepflanzt. „Die ehemaligen Stellplätze der Polizei-Einsatzfahrzeuge haben wir entsiegelt und mit viel Grün einladend gestaltet“, erklärte Groß. Die Parkplätze vor dem Gebäude an der Augsburger Straße werden zeitlich befristet.

Hinter Gittern: Martin Schäfer im Zellentrakt als Gaudi fürs Foto. © Weber

Die hauptsächlichen Bauarbeiten fanden seit Herbst 2021 statt, bis September war alles fertig. „Eine Punktlandung, was in diesen Zeiten schon etwas Besonderes ist“, wie Bürgermeister Martin Schäfer feststellte. Die Kosten für den Umbau belaufen sich laut Gemeinde auf rund 1,3 Millionen Euro. Dazu kommen noch rund 300 000 Euro für den ersten Bauabschnitt, direkt nach dem Auszug der Polizei 2018. Hier wurde der Bereich für den Familienstützpunkt saniert, der ebenfalls in dem Komplex untergebracht ist.

Finanzhilfe vom Freistaat

Wichtig ist dem Bauamtsleiter aber, dass es eine ordentliche Finanzspritze vom Freistaat gab. Es flossen insgesamt 882 400 Euro. „Ohne diese Unterstützung hätten wir ein solches Projekt – zumal in den unsicheren Zeiten der Pandemie – nicht realisieren können.“

Für die Nutzung des Gebäudes, das einer Eigentümergemeinschaft gehört, gab es mehrere Interessenten, wie Bauamtsleiter Groß verriet. Die Musikschule machte allerdings das Rennen.

Zwischenzeitlich war in dem ehemaligen Polizeirevier auch ein Teil der Gemeindeverwaltung untergebracht – zur Überbrückung, bis das neue Rathaus fertig war. Vom Gemeinderat gab es noch 20 000 Euro für die Möblierung und 12 000 Euro Sonderbudget für die Erweiterung des Instrumentenpools.

