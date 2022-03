Nach Coronapause: Theater Gröbenzell kehrt auf die Bühne zurück - mit prominenter Regisseurin

Egal wie schwarz das Leben ist, irgendwo ist etwas Farbe: Die Schauspielerinnen des TiG Jutta Hatzold (v.l.), Heike Maltan, Barbara Chlumsky und Monika Sailer wollen Hoffnung geben in dunklen Zeiten. © Weber

Zwei Jahre mussten sie aufgrund von Corona pausieren, nun spielt das Gröbenzeller Theater TiG wieder. Am 12. März um 20 Uhr wird im Bürgerhaus Premiere gefeiert. Trotz erschwerter Bedingungen durch Covid 19 hat das Ensemble eine Produktion auf die Beine gestellt.

Gröbenzell - Gezeigt wird die Theaterrevue „Rauf und runter, ein Koffer voll Theater, voller Leben und uns“. Als Regisseurin konnte Luisa Bogenberger gewonnen werden. Die 28-jährige Münchnerin ist für das TiG keine Unbekannte. Vor zwei Jahren hatte sie in „Die Ermüdeten“ als Schauspielerin eine kleine Rolle übernommen. Dann fiel vier Tage vor der Premiere ein Mitglied des Ensembles aus. Bogenberger sprang kurzfristig ein und meisterte die Rolle mit Bravour.

Die 28-Jährige ist aber nicht nur Schauspielerin, sie arbeitet auch als Sängerin, Autorin, Komponistin oder Regisseurin. Als die Mitglieder des TiG sie fragten, ob sie die Regie für ihr neuestes Stück übernehmen wolle, sagte sie freudig zu. Bogenberger entstammt einer Familie aus Autoren, Schauspielern, Musikern, Sängern, nämlich aus der Künstlerfamilie Fitz mit diversen prominenten Mitgliedern. Eines davon: Veronika Fitz, sie war Bogenbergers Oma.

Die Arbeit rund um das Theater liegt der Münchnerin also im Blut. Bei der Suche nach einem neuen Stück für das TiG kam ihr die Idee, eine Revue auf die Bühne zu bringen. Sie forderte die TiG-Mitglieder auf, zusammen zu suchen, was ihnen gefällt und was sie berührt. Dabei kamen Gedichte, Lieder, YouTube-Videos, moderne und klassische Theaterstücke und vieles mehr zusammen. Bogenbergers Aufgabe war es dann alles zu einem Werk zusammenzufassen.

Entstanden ist eine abwechslungsreiche Revue, „eine Produktion, die unter die Haut geht und Spaß macht“, freut sich die Regisseurin. „Mit einfachen Mitteln geht es an schwierige Themen, ein Abend voller Gedanken, Gefühle und Fragen“, ergänzt Ensemblemitglied Heike Maltan. Die sechs Schauspieler zeigen ihren Blick auf Beziehung, Ungerechtigkeit und das Leben an sich. Das ist mal komisch, mal traurig, mal zum Lachen, mal zum Weinen.

Bogenberger will mit ihrer Revue den Zuschauern aber auch „in schwierigen Zeiten Hoffnung geben“. Dass in Europa ein Krieg ausgebrochen ist, „wollen wir nicht verdrängen“, betonte sie. Das Ensemble werde sich in den Vorstellungen auch dazu äußern.

Vor 42 Jahren wurde das TiG gegründet. Stücke für Kinder standen in den ersten Jahren auf dem Programm, wie der Goldene Brunnen von Otfried Preußler. Mit dem Wunschpunsch von Michael Ende ist das TiG sogar quasi auf Tournee gegangen. 27 Mal hat die Truppe das Stück gespielt, nicht nur in Gröbenzell, sondern auch in anderen Kommunen.

Einige Jahre später spielte das Ensemble Stücke für Kinder und Erwachsene, mittlerweile ausschließlich für Erwachsene. Geprobt und gespielt wird seit Anfang der 1990er-Jahre im Bürgerhaus. Eine schwierige Theaterstätte, denn der Saal des Hauses wird von mehreren Vereinen und Institutionen genutzt. Das heißt, nach jedem Aufführungswochenende müssen die Bühne abgeräumt und die Requisiten im Keller des Hauses bis zum nächsten Wochenende eingelagert werden. SUSANNE SCHWIND

Weitere Vorstellungen sind am Sonntag, 13. März, sowie Freitag/Samstag/Sonntag 18./ 19./ 20. März; 25./ 26./27. März; 31. März/ 1./ 2./ 3. April und 4. April. Sonntags beginnen die Aufführungen um 17 Uhr, am Donnerstag, Freitag und Samstag um 20 Uhr. Es gelten die aktuellen Coronaregeln. Daher dürfen auch lediglich 75 Prozent der 100 zur Verfügung stehenden Sitzplätze im Bürgerhaus besetzt werden. Susanne Schwind