Nächster Akt im Haushaltsdrama: Gröbenzell erhöht die Steuern

Von: Guido Verstegen

Teilen

Auf eine Erhöhung der Grundsteuern A und B müssen sich die Bürger einstellen. © Patrick Pleul/dpa

Fortsetzung folgt, aber man kann auf ein Ende des Haushaltsdramas hoffen: Mit 18:10 Stimmen hat der Gemeinderat beschlossen, den Grundsteuer-Hebesatz von 310 auf 385 Punkte und den der Gewerbesteuer von 330 auf 350 Punkte anzuheben.

Gröbenzell – Damit fand ein von Anita Rieger (CSU) und Martin Runge (Grüne) vertretener Kompromiss-Vorschlag die Mehrheit, der annähernd das Loch von 1,1 Millionen Euro in der Gröbenzeller Finanzkasse stopfen soll.

Der Plan der Verwaltung, allein die Grundsteuer von 310 auf 480 Punkte zu erhöhen, war damit vom Tisch. Auch die SPD-Variante, nur die Gewerbesteuer aufzustocken (von 330 auf 380 Punkte) und der Grünen-Vorschlag, die Gewerbesteuer (350) und die Grundsteuer (360) zu erhöhen sowie die Personalkosten der Verwaltung um zwei Prozent zu reduzieren (wir berichteten) wurden abgelehnt. „An so einem toten Punkt waren wir in meiner Erinnerung bisher noch nicht – jeder ist bei seinem Standpunkt geblieben“, sagte Anita Rieger angesichts der festgefahrenen Debatte.

Personal

Sie knüpfte mit ihrem ersten Kompromiss-Vorschlag (Grundsteuer auf 390, Gewerbesteuer auf 350 Punkte) an die Grundidee der Grünen an, die schließlich von ihrem Ansinnen, den Personal-Haushalt anzupacken, abrückten. Rieger: „Wir müssen die Last auf mehrere Schultern verteilen. Vielleicht geht jeder mal in sich und arbeitet konstruktiv an einer Lösung.“

„Hände weg von einer Erhöhung der Gewerbesteuer – wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen“, argumentierte Bürgermeister Martin Schäfer (UWG), der im niedrigen Hebesatz ein dickes Pfund für die Gemeinde sieht. „Hände weg von der Kürzung der Personalkosten – wir haben einen guten Lauf und vielleicht noch drei bis fünf offene Stellen.“ Und die Grundsteuer könne man wieder senken, wenn sich die Zeiten änderten.

„Wir waren die Ersten, die einen Kompromiss finden wollten, jetzt würde ich mir von den anderen auch ein Signal erwarten“, erklärte Martin Runge. Er schloss sich dem Vorschlag von Cordula Braun an, die Sitzung zu unterbrechen, damit sich die Gemeinderäte untereinander besprechen könnten. Das taten sie dann gleich zweimal – von 21.02 Uhr bis 21.33 Uhr sowie von 22 Uhr bis 22.21 Uhr.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Sechs Vorschläge

Im ersten Anlauf kamen dann gleich sechs Vorschläge aufs Tapet: Keiner fand eine Mehrheit, zwei Alternativen (Grüne und CSU) landeten bei einem Patt. Im zweiten Anlauf behauptete sich der Grünen-CSU-Kompromiss. Abgelehnt wurden hier sowohl der von Axel von Walter (SPD) vorgetragene Vorschlag (Grundsteuer auf 350, Gewerbesteuer auf 360 Punkte) als auch der von Claus Donath (UWG) vertretene Plan (Grundsteuer auf 425, Gewerbesteuer auf 350 Punkte).

Einen Antrag der SPD, die im Haushalt für die weitere Planung des seit Jahren brachliegenden gemeindlichen Grundstücks Züblin-Zwickel gestrichenen 50 000 Euro wieder hereinzunehmen, lehnte der Gemeinderat ab.

Nach zwei Runden im Haupt- und Finanzausschuss sowie zwei Runden im Gemeinderat soll nun in einer außerordentlichen Sitzung – vermutlich am Donnerstag, 20. April – der Haushalt 2023 in trockenen Tüchern sein.

„Wir müssen das Ganze erst einmal berechnen und die Zahlen in die Vorlage einarbeiten“, erklärte Bürgermeister Martin Schäfer. Nach Tagblatt-Informationen spült der aktuelle Beschluss 1,06 Millionen Euro in die Gemeindekasse.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.