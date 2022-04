Namensgeber mit Nazi-Vergangenheit

Teilen

Hieß früher Hans-Kerle-Schule: die Gröbenbachschule. Als der Name offiziell eingetragen werden sollte, kam die nationalsozialistische Vergangenheit des Namensgebers ans Licht. © Weber

Eine Straße in Gröbenzell hat bis heute eine Namensgeber, der mittlerweile als Nationalsozialist bekannt ist: Hans Kerle. Das wird wohl auch so bleiben. Denn die Schenkung eines Grundstücks an die Gemeinde war an die Bedingung geknüpft, dass Hans Kerle eine derartige Ehre zuteil wird.

Gröbenzell – Jahrelang hing bereits das Schild Hans-Kerle-Schule am Haupteingang der heutigen Gröbenbachschule, ohne dass der Schule der Name jemals offiziell verliehen worden war. Nachdem die Schule im Jahr 1998 den Namen offiziell beantragte und der Gemeinderat mehrheitlich beschloss, diesen Antrag zu unterstützen, kam aufgrund von Recherchen Kurt Lehnstaedts ans Tageslicht, dass Hans Kerle ein aktiver Nationalsozialist war. Eine Tatsache, die bis dahin weder den Gemeinderatsfraktionen noch der Rathausverwaltung oder der Schulleitung bekannt war.

Kerle war in vielen Vereinen aktiv

Der 1890 in Mering geborene Kerle hatte im Jahr 1917 die Gröbenzellerin Elsa Sommer geheiratet und mit ihr auf einem Grundstück in Gröbenzell ein Haus gebaut. In den Jahren danach wurde Kerle in mehreren Vereinen Gröbenzells aktiv, bei der Freiwilligen Feuerwehr, dem Männergesangverein und dem Interessenverein.

Am 1. Mai 1933 trat er schließlich in die NSDAP ein. Noch im selben Monat wurde er zum Vorsitzenden des Interessenvereins gewählt. Allerdings waren dafür fünf Sitzungen mit insgesamt neun Stunden notwendig, wie Lehnstaedt in seinem Buch „Gröbenzell in den Jahren 1933 bis 1945“ schreibt. Ortsgruppenleiter Martin Steger hatte Kerle als Vorsitzenden vorgeschlagen.

Satzung geändert

„Kerle passte den Verein an die Erfordernisse der NSDAP an und ließ in der Hauptversammlung im Januar 1934 die Satzung nach dem Führerprinzip ändern“, schreibt Lehnstaedt. „Mit rhetorischem Pathos“ so Lehnstaedt, erklärte er, „dass auch die Vereine am nationalsozialistischen Gesellschaftsideal der Volksgemeinschaft mitzuarbeiten hätten“. In der Jahreshauptversammlung des IVG 1934 sprach Kerle dann den Bau eines Kriegerdenkmals an, der Verein „Mahnmal Gröbenzell“ wurde gegründet. Kerle wurde stellvertretender Vorsitzender.

Gegenüber dem Gasthaus Grüner Baum wurde ein Grundstück angekauft und im November 1938 das Mahnmal eingeweiht. Im Frühjahr darauf feierte Kerle als Redner vor dem „Teller mit Pudding“, wie Einwohner laut Lehnstaedt das Mahnmal verspotteten, den nationalsozialistischen Heldengedenktag mit militärischem Pomp, Ehrenwache, Kranzniederlegung, Ansprachen und Appellen.

Gemeinderat und Dritter Bürgermeister

Auch nach Kriegsende und nachdem Gröbenzell zur Gemeinde geworden war, war Kerle in diversen Vereinen und im Gemeinderat aktiv. Von 1952 bis zu seinem Tod 1959 war er Mitglied des Gremiums, von 1957 bis 1959 sogar Dritter Bürgermeister.

War 3. Bürgermeister: Hans Kerle. © Gemeinde

Wie der damalige geschäftsleitende Beamte der Gemeinde, Rudolf Ulrich, der ehemalige Vorsitzende der Gröbenhüter, 1998 recherchiert hatte, setzte Kerle sich in seiner Zeit als Gemeinderat „für die Belange der sozial Schwächeren ein“. Aufgrund eines interfraktionellen Antrags erhielt er „unter ausdrücklicher Anerkennung der Leistungen und Verdienste ein Ehrenbegräbnis“, hieß es damals im Arbeitspapier zur Gemeinderatssitzung.

Witwe überließ das Grundstück

Bis heute erinnert eine Straße an Kerle. Die Schule an der Hans-Kerle-Straße aber erhielt den Namen Gröbenbachschule. Nach Kerles Tod im Januar 1959 hatte seine Witwe der Gemeinde ein am Gröbenbach gelegenes Grundstück überlassen. Der Wert des 0,8 Hektar großen Areals wurde auf 352 000 Mark beziffert. Hier entstand Ende der 1960er- Jahre nach dem Ankauf weiterer Grundstücke die heutige Gröbenbachschule.

Bis heute gibt es die Hans-Kerle-Straße: Auch als 1998 Kerles Nazi-Vergangenheit offenbar wurde, änderte der Gemeinderat den Namen nicht. © mm

Elsa Kerle erhielt als Dank für die Schenkung 1965 das Ehrenbürgerrecht. Auflage der Schenkung war es, dass entweder eine Straße, ein Platz oder das Bauwerk, das auf dem Grundstück entsteht, den Namen Hans Kerle tragen müsse. 1970 wurde die Straße daher zur Hans-Kerle-Straße.

Und 1998 als Kerles Verhalten in der NS-Zeit offenbar wurde, änderte der Gemeinderat den Namen auch nicht. Denn, da die Schule nicht den Namen trägt, „muss entsprechend den Bedingungen der Schenkung von Elsa Kerle die Hans-Kerle-Straße ihren Namen behalten, andernfalls würde die Gemeinde gegen Teile des Überlassungsvertrages verstoßen“, hieß es damals im Arbeitspapier zur Gemeinderatssitzung. (sus)

Die Serie

Das ist der 15. Teil der Serie „Straßennamen und was alles dahintersteckt“. Hier wird die Geschichte hinter den Straßenschildern beleuchtet und welche Personen sie entscheidend geprägt haben. Auch interessant: Straßennamen in Gröbenzell: Der mysteriöse Doktor Werner