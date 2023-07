Neue Holzhütte erzählt die Geschichte vom Moos

Teilen

Der Torfabbau ist Geschichte, aber die Landschaft weist noch Spuren auf. Davon überzeugten sich bei der Einweihung der Torfhütte (v.l.) Robert Axtner, Sabine Schöttl (Landratsamt Dachau), Maximilian Gigl (Olchings stellvertretender Bürgermeister), Helmut Zech (stellvertretender Landrat von Dachau), Gröbenzells Bürgermeister Martin Schäfer, Werner Urban, Peter Felbermeier und Timo Schlagintweit. © Weber

Eine kleine Zeitreise kann man ab sofort im Graßlfinger Moos unternehmen: Hier wurde eine Holzhütte eingeweiht, die die Geschichte des Gebietes und des Torfabbaus erzählt. Initiator war der Verein Dachauer Moos (wie berichtet).

Gröbenzell – „Nach historischem Vorbild hat der Verein die Hütte aufgebaut“, erläuterte Bergkirchens Bürgermeister Robert Axtner. Sie ist ausgestattet mit zahlreichen Informationstafeln. „Hier wird wertgeschätzt, was frühere Generationen geleistet haben“, betonte Robert Rossa, Geschäftsführer des Vereins. Gröbenzells Bürgermeister Martin Schäfer ging noch weiter: „Ohne den Torf gäbe es uns nicht.“ Denn so mancher Tagelöhner, der zum Torfstechen ins Moos gekommen war, hatte sich später niedergelassen.

Letzte Eiszeit

Entstanden ist der Torf vor etwa 8000 bis 10 000 Jahren nach dem Ende der letzten Eiszeit. Abgestorbene Pflanzen verrotteten unter Luftabschluss im austretenden Grundwasser nicht vollständig und bildeten so im Laufe der Zeit den Torf. Wie der Autor des Buchs „Das Dachauer Moos“, Stefan Gerstorfer, den Einweihungsgästen erläuterte, war es einst eine nasse und wilde Landschaft. Als aber Mitte des 18. Jahrhunderts in und um München das Holz knapp wurde und die Menschen froren, verordnete der Staat den Torfstich.

Doch niemand wollte diesen kaufen, weil man nicht glaubte, dass das nasse Material brennt. Erst als es in München umsonst an die armen Mitbürger ausgegeben wurde und sich voll bewährte, zündete das Produkt – wortwörtlich. „Torf hat den gleichen Brennwert wie Buche,“ ergänzte Werner Urban von den Gröbenhütern aus Gröbenzell, die ihr Wissen ebenfalls eingebracht hatten. Genutzt wurde der Torf aber nicht nur, um Gebäude zu beheizen, sondern auch Lokomotiven wurden damit betrieben.

In der Holzhütte nahe des Hadereckers sollen etwa Schulklassen etwas über den Umgang mit der Natur lernen. © Weber

Unternehmer entdeckten das lukrative Geschäft und kamen mit Arbeitskolonnen aus Tagelöhnern in das Moos. Es wurden Entwässerungsgräben gezogen, die oberste Erdschicht abgetragen und der Torf mit einem Stecheisen gestochen.

Schwere Arbeit

Eine schwere Arbeit, wie Gerstorfer erläuterte. Denn ein Ziegel Torf wog nass etwa vier bis fünf Kilogramm. 30 Tonnen holte ein Stecher in der Regel an einem Tag aus dem Boden. Anschließend wurde der Brennstoff zunächst in der Landschaft, später in den Torfhütten für acht bis zehn Wochen gelagert und getrocknet.

Um 1870 ging die Zeit des Torfstechens zu Ende, die Kohle hatte ihn ersetzt. Die Spuren in der Landschaft blieben aber. Der Grundwasserstand war um ein bis zwei Meter gesunken. Der Torf lag und liegt trocken, zersetzt sich und setzt dabei CO2 frei. Laut Gerstorfer sind die Gebiete mit sieben Prozent an den Treibhausgasen beteiligt. Vermieden werden könne dies nur, wenn der Grundwasserstand wieder angehoben wird.

Elf Städte und Gemeinden sind Mitglieder des Vereins Dachauer Moos. Dachaus Vize-Landrat Helmut Zech wünschte sich, dass vor allem Schulklassen kommen und so das „Bewusstsein geweckt wird, wie in Zukunft mit der Natur umgegangen werden soll“. (sus)

Zu besichtigen

ist die Hütte nahe der Gaststätte Haderecker an der Straße Beim Himmelreich auf Olchinger Grund. Und dies, obwohl Olching selber gar nicht Mitglied des Vereins ist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.