Wie ein Gröbenzeller Jude die NS-Zeit überlebte

Derzeit wird das jüdische Leben im Landkreis in einer Sonderausstellung auf dem Jexhof beleuchtet. Dazu gehört das Schicksal von Simon Erlanger aus Gröbenzell. Er überlebte, wohl wegen seiner Ehefrau. Dennoch wurde dem Paar schlimm zugesetzt.

Gröbenzell – Im Januar 1942 hatte das Reichssicherheitshauptamt erlassen, dass jüdische Ehepartner einer „Mischehe“ und über 65-Jährige nicht in Konzentrationslager deportiert werden. Ein Erlass, der allerdings nicht immer befolgt wurde. So musste auch das Ehepaar Erlanger durch die Hölle gehen. Davon berichtet Kurt Lehn-staedt, der früher in Gröbenzell lebte, in seinem Buch (siehe Kasten). Er hat sich mit dem Leben von Simon Erlanger beschäftigt.

Ein Eigenheim an der Freilandstraße gekauft

Dieser wurde 1866 nahe Tübingen, in Buchau am Federsee, geboren. Dort wuchs er auch auf. Sein Vater Gabriel betrieb eine Baumwollmanufaktur. Simon aber zog es im Alter von knapp 18 Jahren nach München. Er lernte die in Augsburg geborene Maria Magdalena, die keine Jüdin war, kennen. 1907 heirateten die beiden, 1933 zog das Paar nach Gröbenzell. Es hatte ein Haus an der Freilandstraße gekauft. Erlanger verdiente sein Geld als Vertreter für Kurzwaren. Kinder hatten die beiden nicht.

Verhaftet nach der Reichspogromnacht

Im Anschluss an die Reichspogromnacht, vom 9. auf den 10. November 1938, als hunderte Juden ermordet, tausende in Konzentrationslagern inhaftiert wurden, wurde auch Erlanger verhaftet. Gemeinsam mit zwei weiteren jüdischen Männern aus dem Bezirk wurde er nach Fürstenfeldbruck in das Gefängnis des Amtsgerichtes gebracht. Wie lange er dort inhaftiert war, konnte Lehnstaedt nicht ermitteln.

Erlanger sollte sein Haus verkaufen

Bekannt ist aber, dass Erlanger im Juni 1939 in einem Schreiben aufgefordert wurde, sein Anwesen zu verkaufen. Hier war der Arisierungsstelle in München aber ein Fehler unterlaufen, die Hausnummer war falsch.

In seiner Not holte das Paar sich Unterstützung und konnte letztlich die Enteignung abwenden. Und dies obwohl Maria Erlanger, die die Verhandlungen geführt hatte, „vom Personal der Arisierungsstelle immer wieder hart bedrängt wurde, ihr Haus aufzugeben,“ schreibt Lehnstaedt. Gerettet hat sie, dass sie Miteigentümerin war und das Haus damit „nur ½ Anteil jüdisch“, wie es in einem Vermerk hieß.

Miete zahlen in der Gefangenschaft

Doch die Repressalien gingen weiter. Im November 1941 wurde Erlanger in ein Kloster in Berg am Laim gebracht. Hier drängten sich in 38 Zimmern bis zu 320 Menschen jüdischer Herkunft, die auch noch Miete zahlen mussten. Lehnstaedt geht davon aus, dass es sich hierbei um einen Racheakt handelte, weil Erlanger die Herausgabe seiner Immobilie erfolgreich verhindert hatte.

Kurz vor der Deportation ins KZ

Im Februar 1942 kam Erlanger in ein Barackenlager in Milbertshofen an der Knorrstraße, letzte Station vor der Deportation. Angehörige durften hier zu Besuch kommen. Einmal wurde Maria Erlanger, ohne einen Grund dafür zu kennen, für acht Tage in dem Lager festgehalten. Am Tag ihrer Entlassung wurde sie heftig bedrängt, ihr Haus aufzugeben.

Zum Selbstmord angestiftet

Als sie daraufhin klagte, sie halte den Druck nicht mehr aus, wurde ihr nahegelegt, sich das Leben zu nehmen. Den Rat befolgte sie zwar nicht, sie war jedoch so verzweifelt, dass sie die Scheidung einreichte, die sie später wieder zurückzog.

Wie Maria Erlanger nach dem Krieg 1949 aussagte, erpresste ein Mitarbeiter der Arisierungsstelle von ihr 750 Reichsmark, angeblich für die Unterbringung ihres Ehemannes. Der kehrte erst nach zwei Jahren, im März 1943, nach Gröbenzell zurück in sein Zuhause. Er überlebte als einer von nur 16 Juden das Durchgangslager.

Ehemaliger Gröbenzeller hat die Geschichte aufgearbeitet

Zur Zeit des Nationalsozialismus gab es die eigenständige Gemeinde Gröbenzell noch nicht. Es handelte sich um die Siedlung am Gröbenbach. Bis zum Jahr 1952 gehörte sie zunächst zu fünf, später zu vier Kommunen: Olching, Geiselbullach, Puchheim, Aubing und Langwied. Letztere wurden später allerdings eingemeindet und zu Stadtteilen der Landeshauptstadt München.



In der Siedlung am Gröbenbach lebten 1939, als der Zweite Weltkrieg begann, knapp 2800 Bürger, darunter auch einige jüdischer Herkunft. Wie viele genau, ist allerdings nicht bekannt. Einer von ihnen war Simon Erlanger.



+ Den Koffer hatte Erlanger während seiner Zeit im Sammellager Milbertshofen immer bei sich. © Lehnstaedt

Unter anderem dessen Schicksal beleuchtete Kurt Lehnstaedt näher. Der frühere Gröbenzeller, der mittlerweile in Lochhausen lebt, hat ein Buch zu dem Thema verfasst. Es trägt den Titel „Gröbenzell in den Jahren 1933 bis 1945“. Es galt bei seinem Erscheinen als beste Aufarbeitung der NS-Zeit im Landkreis.



Lehnstaedt hat sich jahrzehntelang mit der Geschichte des Ortes, vor allem in der NS-Zeit, beschäftigt. Er wurde im Jahr 2017 zum Ehrenmitglied der Gröbenhüter ernannt. 2015 zeigte Lehnstaedt Zeitungsartikel, Dokumente und auch Erlangers Koffer in einer Ausstellung im Heimat- und Torfmuseum.



Das Schicksal Erlangers wird auch in einer aktuellen Sonderausstellung im Jexhof aufgegriffen: „Die Unsichtbaren sichtbar. Jüdische Biografien aus dem Brucker Land“ ist mindestens bis zum 20. Februar zu sehen. sus/gar

