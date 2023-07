Pläne für Gröbenzeller Gymnasium: Gemeinderat stellt sich quer

Von: Guido Verstegen

Teilen

So soll das Gymnasium einmal aussehen: Die Schulleitung hofft auf eine baldige Umsetzung. © tb

Im Großen und Ganzen ist der Gröbenzeller Gemeinderat mit den Plänen für den Erweiterungsbau des Gymnasiums einverstanden. Wegen zwei Sachen stellt er sich allerdings quer.

Gröbenzell – Boris Hackl wollte sich zu den Diskussionen in Kreistag und Gemeinderat nicht weiter äußern und ließ auch die Frage nach dem zukünftigen Bedarf an Fahrrad-Stellplätzen unbeantwortet. Der Schulleiter des Gymnasiums Gröbenzell hinterlegte im Gespräch mit dem Tagblatt nur den einen Wunsch: „Unabhängig davon, welche Linie man fährt, ist eine zeitnahe Umsetzung elementar, sonst ist das für die Schule eine sehr schwierige Situation. Wir hoffen, dass der Erweiterungsbau rechtzeitig zum Übergang 2025/26 fertig wird.“

Das hofft man im Gröbenzeller Gemeinderat auch, doch in der jüngsten Sitzung kam der vom Büro „GHK Architekten Krissmayr Gomula Arlt PartGmbB“ aus Dachau präsentierte aktualisierte Bebauungsplan in einigen Punkten nicht besonders gut an. „Wir wollen ein zukunftsfähiges Gymnasium, bekommen es so aber nicht“, fasste Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) die zweieinhalbstündige Kontroverse zwischendurch zusammen.

1000 Fahrradstellplätze werden gewünscht

Der Landkreis ist für die weiterführende Schule zuständig. Der Gröbenzeller Gemeinderat stellte sich aber jetzt quer. Am Ende nahm Manuela Ellmann, Sachbereichsleitung kreiseigener Hochbau am Landratsamt, zwei Denkanstöße aus dem Gremium mit. Der Landkreis möge prüfen, ob statt der aktuell geplanten 650 Fahrrad-Stellplätze nicht doch 1000 entstehen können.

Und ebenso, ob das mit Solarmodulen bestückte Dach des Anbaus statt in Richtung Norden nicht besser nach Süden geneigt gebaut werden solle. Walter Voit (Grüne), seines Zeichens zertifizierter Solarberater, errechnete in der Sitzung, dass eine Umstellung „15 bis 20 Prozent mehr an Energiegewinnung“ bringe.

Aus Sicht von Manuela Ellmann macht das nur einen „marginalen Unterschied“ aus, zudem wirke es sich auch negativ auf die Abstandsflächen aus, wenn das Dach gedreht werde.

Zu wenig Stellplätze für Radl eingeplant? Das fürchtet der Gemeinderat. © Guido Verstegen

„Was mich total stört, ist der Saustall mit den Fahrrädern. Da stehen zum Teil sehr teure Räder überall rum“, kritisierte Cordula Braun (UWG) das Vorhaben mit teils ohne Überdachung auf dem und um das enge Gelände verteilten Stellplätzen. Sie wunderte sich darüber, dass der Kreistag die „Tiefgarage für Fahrräder“ aus den Plänen gestrichen hat (wir berichteten). „Wir wollen als fahrradfreundliche Kommune Vorreiter sein – und dann das.“

Auch Martin Runge (Grüne) plädierte für einen Fahrradkeller und würde gerne zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: „Lagerräume werden immer wieder gebraucht.“

Das Gesamtprojekt kostet rund 30 Millionen Euro

Die Entscheidung sei aus Kostengründen gefallen, aber natürlich löse der Erweiterungsbau einen Mehrbedarf an Rad-Stellplätzen aus, bestätigte Manuela Ellmann: „Es gibt eine Satzung, auf die wir uns beziehen. Ich kann nicht versprechen, dass sich da etwas tut – wir drehen uns im Kreis.“ Für das Gesamtprojekt werden rund 30 Millionen Euro veranschlagt, rund 2,4 Millionen Euro soll der Radlkeller kosten.

Michael Jaumann (CSU) fragte sich, ob ein zehnjähriges Mädchen sein Fahrrad wohl in einen der geplanten Doppel-Parkplätz heben könne. Er drängte auf einen Kompromiss („deshalb sitzen wir in diesem Gremium“).

Die SPD sprach sich gegen die Nachbesserungen aus. „Um im Kreistag Chancen zu haben, sollten wir der Beschlussvorlage zustimmen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Peter Falk. Für Manuela Ellmann steht fest, dass 2028 mit dann voraussichtlich 1300 Schülern beim Gymnasium Gröbenzell „der Deckel drauf ist, mehr geht dann nicht mehr an diesem Standort“.