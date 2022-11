Trauer bei Kindern und Jugendlichen - jetzt gibt es Hilfe in den schweren Stunden

Bei der Auftaktveranstaltung in Puchheim (v.l.): Martina Drechsler (stellvertretende Landrätin), Heide Tartler (KIT), Prinzessin Pilar zu Salm (Diözesanoberin), Thomas Braun (Leitung Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche), Katrin Staffler (CSU-Bundestagsabgeordnete und Schirmherrin des Dienstes), Alexandra Obertreis (Leitung Trauerbegleitung) und Carmen Sturz (Leitung KIT).

Im Landkreis gab es Bedarf

Bei seinen Einsätzen hat das Gröbenzeller Kriseninterventionsteam der Malteser festgestellt, dass es einen großen Bedarf bei der Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen gibt. Im Landkreis erhalten die Jüngsten in den schlimmsten Stunden nun erstmalig spezielle Hilfe.

Gröbenzell/Puchheim – „Die Oma soll nicht im Himmel sein“ oder „Wer bringt mir jetzt das Schwimmen bei?“ oder „Können wir denn überhaupt die Wohnung behalten?“ – das sind drei fiktive Äußerungen, die aber so oder ähnlich nach dem Tod eines Angehörigen fallen könnten. Der Malteser Hilfsdienst hat sie für einen Flyer gesammelt, in dem das neueste Angebot des katholischen Sozialverbandes vorgestellt wird: Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche.

Diese nämlich erleben und verarbeiten nach den Erfahrungen der Malteser den Verlust eines nahe stehenden Menschen anders als Erwachsene. Und wenn nötig, brauchen sie spezielle Hilfe. Bei einer Auftaktveranstaltung in Puchheim wurde das erste derartige Angebot im Landkreis vorgestellt.

Die Idee wurde im Gröbenzeller Kriseninterventionsteam (KIT) der Malteser geboren, die bei der Einsatz-Nachsorge, den Gesprächen mit etwas zeitlichem Abstand zum Geschehen, einen großen Bedarf erkannten, aber nur an Anlaufstellen in München verweisen konnten. Gerade Kindern fehlt demnach der (meist) rationale Zugang eines Erwachsenen zum Tod. Sie reagieren mit Angst, Wut, auch eigenen Schuldgefühlen. Oder sie verbergen ihre Trauer. Eltern haben oft selbst mit sich zu tun und nicht die Zeit und Kraft, sich auch noch eingehend um die Kinder zu kümmern.

Die künftige Trauerbegleitung will zwar ebenso zur Seite stehen, wenn ein Freund verunglückt oder der Opa nicht mehr da ist. Der Regelfall dürfte aber der Tod eines Elternteils sein. Das tragische Ereignis soll sich erst mal setzen, viele Familien kommen ja auch alleine klar, sagt Carmen Sturz vom Interventionsteam, das auch die – zunächst zwei – ausgebildeten Trauerbegleiter vermittelt. Sind die Kinder aber über ein übliches Maß hinaus verstört und erschüttert, stellen sich sogar Krankheitssymptome ein, kann Unterstützung angefordert werden.

Nach einer ersten Zusammenkunft mit allen Betroffenen kümmern sich die ehrenamtlichen Helfer allein um die jungen Hinterbliebenen, die sich so vielleicht eher aussprechen wollen. Dann kann vor allem geredet werden, zu Hause oder in der Natur. Es werden Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten, Trauerrituale wie die Gedenkkerze oder auch trauerfreie Zeiten und Zonen verabredet. „Wir helfen dabei, Gedanken zu sortieren, und zeigen Wege, mit dem Verlust umzugehen“, versprechen die Malteser. Dauer und Häufigkeit des Kontakts werden mit der Familie abgesprochen. Bei großem Bedarf sind künftig auch Trauergruppen zum Erfahrungsaustausch denkbar.

Beim Auftakt im Puchheimer Kulturzentrum zeigten sich alle Gruß-Redner beeindruckt von dem neuen Vorhaben. Die Bundestagsabgeordnete und Schirmherrin Katrin Staffler (CSU) sprach von der Hilflosigkeit der Eltern, die in einem solchen Fall mit sich selbst genug beschäftigt seien. „Sie sind diejenigen, die beim Weitermachen helfen,“ sagte sie an die Adresse der Initiatoren. „Sie sind der Anker, wenn alles droht, unterzugehen.“ Pilar zu Salm, die Diözesanvorsitzende der Malteser mit eigenen Erfahrungen in der Kinderhospiz-Arbeit, zitierte eine junge Halbwaise: „Ich hatte mich versteckt, weil ich von keinem gefunden werden wollte, und war traurig, weil mich keiner suchte.“

Weitere Ehrenamtliche, die gern mit Kindern arbeiten, sind immer willkommen. Kontakt für Helfer und Eltern unter Telefon (0 81 42) 59 68 46 oder per Mail an kindertrauer-ffb@malteser.org. Olf Paschen