Rainhard Fendrich in Gröbenzell: 1700 Fans feiern Austro-Pop-Legende

Von: Kathrin Böhmer

Rainhard Fendrich in Gröbenzell. © Weber

Am Anfang des Konzertes scherzte Austro-Pop-Legende Rainhard Fendrich noch: „Gnädige Frau, ich weiß nicht, ob es so geschickt ist, dass Sie ein Fernglas verwenden. Sie zerstören sich nur die Illusion.“

Gröbenzell – Das war wohl eine ordentliche Portion Selbstironie des Frauenschwarms, der mittlerweile 67 Jahre alt ist.

Doch die Fans ließen sich nicht auf Distanz halten: Spätestens als Fendrich seine „Alten Hüte“, wie er sie nannte, abfeuerte, war die Menge nicht zu bremsen. Da war Schluss mit brav in der Reihe sitzen. Es wurde gesungen und getanzt zu „Blond“, „I am from Austria“ und „Strada del Sole“, direkt vor der Bühne, wenige Meter weg von Fendrich und seiner Band. Wann kommt man so einem bekannten Künstler schon so nahe?

Open Air

Ganz einfach: beim Stockwerk-Open-Air-Sommer. Fendrich ist einer der Hochkaräter, die Veranstalter Thomas Breitenfellner an Land ziehen konnte. Die Resonanz war gigantisch: 1700 Tickets wurden verkauft, absolut rekordverdächtig. Fendrich legte quasi einen Zwischenstopp ein auf dem Weg in Richtung Schwarzwald, wo das nächste Konzert anstand.

Zum Auftritt in Gröbenzell kam er recht knapp, trank noch einen doppelten Espresso und stand pünktlich um 20.30 Uhr auf der Bühne. Es ging mit den neueren Songs los, ab und zu mal ein Klassiker eingestreut („Schickeria“ oder „Midlife-Crisis“). Aber der Liedermacher ist politisch und war es auch in Gröbenzell. Er vermittelte Botschaften gegen Rassismus, Krieg – und Smartphones und Social Media sind ihm eh ein Graus. Die Handys über den Köpfen der Fans waren bei diesem Themenblock mal ganz kurz verschwunden.

Schmuse-Modus

Und Fendrich steckt das, was wohl alle am meisten hören wollen, einfach in den Schlussblock. Er provoziert da schon: So klang nach bereits mehreren Zugaben nur kurz die Melodie von „Bergwerk“ an. Dann wurde die Bühne dunkel, die ersten dachten schon entsetzt, jetzt kommt nichts mehr. Aber dann ertönte es: „Weu du stolz bist, wenn du wanst...“ Und schon waren alle wieder im Schmuse-Modus. gar

