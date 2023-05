Riesen-Schaden: Gartenhütte völlig abgebrannt

Von: Kathrin Böhmer

Die Feuerwehr löschte den Brand. © Weber

Da war nichts mehr zu retten: Am Dienstagvormittag stand eine Gartenhütte in Gröbenzell lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Von dem Häuschen blieb aber nur noch eine Ruine übrig. Auch die Stromleitung darüber ging kaputt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 80 000 Euro.

Nach der Ursache mussten die Ermittler nicht lange suchen: Der 82-jährige Besitzer des Grundstücks an der Straße „Am Zillerhof“ hatte in der Nähe Unkraut verbrannt. Durch den Funkenflug fing das Holzhäuschen Feuer. Dem Senior passierte nichts. Allerdings verletzte sich ein Feuerwehrmann laut Kommandant Christian Weirauch leicht.

