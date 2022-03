Saatkrähen: Anonymes Schreiben in Briefkästen - „Gröbenzell darf keine...“

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

In einem anonymen Schreiben, das in Briefkästen in Gröbenzell eingeworfen wurde, geht es um Saatkrähen. (Symbolbild) © dpa

Eigentlich hat die Gemeinde Gröbenzell beschlossen, sich nicht an der gemeinschaftlichen Vergrämung der Saatkrähen zu beteiligen. Doch einige Bürger wollen das nicht einfach so hinnehmen. Es gab ein anonymen Brief.

Gröbenzell - Das anonyme Schreiben wurde offenbar in verschiedene Briefkästen im betroffenen Bereich geworfen. Darin heißt es, dass sich die Krähenpopulation verdoppelt habe. „Die Anwohner werden krank von Dauergeschrei und Dreck.“ Und weiter: „Gröbenzell darf kein Krähenparadies auf Kosten seiner Bürger*innen werden.“

Außerdem werden die Gröbenzeller aufgefordert, am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr in die Gemeinderatssitzung in die Wildmooshalle zu kommen. Offenbar wollen sich hier einige entnervte Anwohner in der Aktuellen Viertelstunden Gehör verschaffen.

Ende November vergangenen Jahres hatten sich die Gemeinderatsmitglieder gegen die Kooperation mit den Nachbargemeinden entschieden. Diese wollen die geschützten Vögel in einer konzertierten Aktion vertreiben. Gröbenzell aber eben nicht. Damals war die Rede von insgesamt 13 Brutpaaren: elf in den Bäumen am Gröbenbach, an der Ammerseestraße, sowie zwei an der Rathausstraße. gar

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.