Saatkrähen vertreiben auf Probe

Von: Guido Verstegen

Nestbau bei den Krähen © dpa / Frank Rumpenhorst

Auch Gröbenzell kämpft jetzt aktiv gegen die Saatkrähen-Plage. Ein Gutachten berichtet von einer explosionsartigen Vermehrung. Der Gemeinderat hat nun Vergrämungsmaßnahmen abgesegnet – zunächst für ein Jahr.

Gröbenzell – Fortwährendes Krächzen und Unmengen von Kot: Weil in diesem Jahr auch in Gröbenzell immer mehr Saatkrähen genistet haben, sind die betroffenen Anwohner zunehmend auf die Barrikaden gegangen (wie berichtet). Wie die Zahlen aus der ornithologischen Begleituntersuchung für 2022 zeigen, sind die Befürchtungen, im kommenden Jahr noch größere Probleme zu bekommen, nicht unbegründet.

An der Ammerseestraße

„Die Kolonie in der Ammerseestraße hat sich deutlich vergrößert, von rund elf auf etwa 64 Brutpaare. Bekanntermaßen wachsen kleine Kolonien anfänglich stark, da keine Konkurrenz um Brutplätze besteht“, schreibt die Münchner Diplom-Biologin Monika Sepp in dem Gutachten, das die Gemeinde unterstützt hat. Die Kolonie in der Rathausstraße 8 sei dagegen stabil bei zwei Nestern geblieben.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte sich Gröbenzell mit den Kommunen Eichenau, Germering, Gilching, Olching und Puchheim zusammengetan, um beim Saatkrähenmanagement eine Strategie über Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinweg zu finden. Im Februar 2022 erteilte die Regierung von Oberbayern „die artenschutzrechtliche Ausnahme für die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, die Vergrämung sowie die im Rahmen eines Greifvogeleinsatzes (Falkner) unvermeidliche Tötung von Einzelindividuen der Art Corvus frugilegus (Saatkrähe)“. Außerdem wurden bestimmte Tabuzonen festgelegt und etwaige Maßnahmen im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende März genehmigt.

Damals entschied sich der Gemeinderat dagegen, dieses Konzept umzusetzen – als Gründe nannte das Gremium den Schutzstatus der Saatkrähen und die unsicheren Erfolgsaussichten bei gleichzeitig hohen Kosten. Jetzt stimmte der Gemeinderat den Maßnahmen zu – allerdings erst einmal „für die kommende Brutsaison 2023“.

Splitterkolonie?

Das war für Daniel Holmer, Fraktionsvorsitzender der Grünen, ein wichtiger Punkt. „Das ist ja tatsächlich eine Glaskugelleserei teilweise. Tritt der entsprechende Erfolg nicht ein, haben wir 30 000 Euro in den Wind geschossen“, erklärte Holmer, der nicht hundertprozentig von den Plänen überzeugt war. Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) sieht ein Risiko, dass es womöglich zu Splitterkolonien komme. Er empfinde aber die Zunahme der Nistplätze als zu extrem, um weiter tatenlos zuzusehen: „Womöglich sind wir eine Oase für die Vögel, weil wir eben nicht vergrämt haben und die Tiere deshalb zu uns gekommen sind.“

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Falk wies auf „die explosionsartige Vermehrung im Besiedlungsgebiet“ hin und teilte Schäfers Sorge, dass der Zeitraum bis Ende März womöglich nicht ausreiche. Laut Gutachten waren in mehreren Gemeinden auch danach noch Nester entstanden, in Germering sei dabei „der Erstansiedlungsstandort wieder mit 20 Nestern etabliert“ worden.

Der Gemeinderat beauftragte daher die Verwaltung, bei der Regierung von Oberbayern eine Verlängerung der Frist (über den 31. März hinaus) zu beantragen. „Dabei sollten alle betroffenen Gemeinden geschlossen auftreten, möglichst auch mit der Unterstützung des Landratsamtes und der Unteren Naturschutzbehörde“, forderte Peter Falk.

