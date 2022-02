Berühmte Schauspielerin unterstützt Typisierungsaktion im Corona-Testzentrum

Von: Thomas Steinhardt

Monika Baumgartner unterstützt die Aktion. © Privat

Im Corona-Testzentrum in Gröbenzell findet eine Typisierungs-Aktion statt, um an Leukämie-Erkrankten zu helfen. Die berühmte Schauspielerin Monika Baumgartner unterstützt die Aktion und hofft auf viele Teilnehmer.

Gröbenzell. „Lasst euch typisieren! Ermöglicht Leukämiepatienten die Chance auf Heilung! Wenn nicht jetzt, wann dann?!“ Mit diesen Worten ruft die Schauspielerin Monika Baumgartner, unter anderem aus „Der Bergdoktor“ bekannt, ihre Mitbürger zur Registrierung auf. Nach dieser ist man weltweit als potentieller Stammzellspendender verfügbar und kann vielleicht einmal einem Leukämiepatienten das Leben retten, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB).

Die Idee: Beim Corona-Test gleich Leben retten

Mit einem zweiten Wangenabstrich nach dem Corona-Test könne jede Person gleich mehrere Leben retten. Ein negativer Corona-Abstrich verhinderr die Ansteckung von Mitmenschen mit Corona und mit einem zweiten Wangenabstrich zur Typisierung als Stammzellspender bekommen Leukämiepatienten die Chance auf Heilung, so die AKB.

Dieser Ansatz des doppelten Helfens habr die Betreibenden des Testzentrums Gröbenzell, Ruth Philipp und Wolfgang Schliebitz, überzeugt. Sie möchten die Stiftung AKB unterstützen, viele neue Stammzellspender gewinnen zu können. Deshalb findet in ihrem Testzentrum an der Olchinger Straße 96 in Gröbenzell am Sonntag, den 20. Februar 2022 von 9 bis 14 Uhr eine Typisierungsaktion statt, zu der alle gesunden Personen zwischen 17 und 45 Jahren eingeladen sind.

Monika Baumgartner ist Schirmherrin

Die Schauspielerin Monika Baumgartner begleitet die AKB schon lange: „Ich freue mich sehr, für diese Idee, die so einfach wie genial ist, die Schirmherrschaft übernehmen zu dürfen. Unser Körper ist ein Wunder der Natur, der unglaubliche Dinge tun kann. Und wenn wir mit einem einfachen zweiten Abstrich am Ende so schwere Krankheiten heilen können, sollten wir das unbedingt tun – wenn nicht jetzt, wann dann? Lassen Sie uns alle mithelfen, dass wir am Ende aus dieser Pandemie vielleicht noch etwas Gutes ziehen können“, wird sie zitiert.

Frau Baumgartner wird im gesamten Zeitraum der Aktion am Testzentrum Gröbenzell dabei sein und die Neugewinnung von Stammzellspendern tatkräftig unterstützen. Der Wangenabstrich dauert nur eine Minute!

Jürgen Dirrigl kommt zur Typisierungsaktion

Außerdem mit von der Partie: Der Weltenbummler Jürgen Dirrigl. Er ist besonders in der Reiterszene bekannt für sein Ziel, auf seinem Pferd „Peu“ bis zur Chinesischen Mauer zu reiten. Am 22. Februar startet der Abenteurer zu seiner 18.000 km langen Reise nach China zu Pferd. Zwei Ziele hat er: Er möchte gemeinsam mit Peu die Chinesische Mauer erreichen und er will auf dieser langen Reise möglichst viele Stammzellspender gewinnen. Er wird ab 10 Uhr im Testzentrum Gröbenzell sein und sich bis 14 Uhr in einem großen Zelt im Garten den Fragen der Besucher stellen.

Hygienekonzept

Jeder Gesunde zwischen 17 und 45 Jahren ist aufgerufen, sich als potenzieller Stammzellspender registrieren zu lassen.

Für die gesamte Veranstaltung gibt es ein strenges Hygienekonzept und es gilt die 3G-Regel (vorbehaltlich einer Änderung durch die Bayerische Staatsregierung). Ein Antigen-Schnelltest kann direkt vor Ort und kostenlos durchgeführt werden. Geimpfte und Genesene können sich an diesem Tag selbstverständlich auch ohne einen Corona-Schnelltest typisieren lassen. Ungeimpfte Personen müssen jedoch ein tagesaktuelles, negatives Corona-Testergebnis vorweisen, so die AKB. Parkplätze stehen auf dem angrenzenden Grundstück (Autohaus) zur Verfügung.

