Sechseinhalb Stunden mit Vicky Leandros

Von: Peter Loder

Die griechische Schlagerikone Vicky Leandros (r.) zündete im Stockwerk ein Feuerwerk ihrer größten Hits. © peter weber

Vicky Leandros war in Gröbenzell zu Gast – ganze sechseinhalb Stunden. Beim Konzert im Stockwerk zündete sie ein Feuerwerk ihrer größten Hits. Dem Tagblatt gewährte der Weltstar exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Gröbenzell – Vermutlich sitzt die am Vorabend aus Griechenland eingeflogene Sängerin noch beim späten Frühstück im Bayerischen Hof, als 15 Kilometer entfernt, Gröbenzells Konzert-Organisator Thomas Breitenfellner die letzten Sichtschutztransparente an die Abzäunung der Open-Air-Arena am Stockwerk knüpft. Seit Monaten hat sich der 40-Jährige auf diesen Tag vorbereitet, unzählige Telefonate mit dem Management geführt und jedes gewünschte Detail berücksichtigt.

In der Crew-Lounge mit Dachterrasse und Wellnessbereich stehen Snacks bereit. Wie geordert Ingwertee mit Zitronenscheiben, Vollkornschnitten belegt mit je zwei Scheiben Putensalami, einem Blatt Käse und „nur etwas Butter“. Zum späteren Lunch werden in Breitenfellners „Flori“-Restaurant Putensteaks zubereitet und später ofenfrisch von Eichenau nach Gröbenzell gebracht.

Draußen herrscht Tropenhitze, die Klimaanlage ist auf griechisch-normale 26-Grad-Verhältnisse eingestellt. Tour-Manager Stefan Anowski, der nächste Woche auch Howard Carpendale bei seinem Gröbenzeller Gastspiel begleitet, signalisiert um 14.15 Uhr: Alles okay im VIP-Bereich. Eine Viertelstunde später eilt er mit einem Heizlüfter unterm Arm durchs Foyer: Es ist eine Spur zu kalt in der Garderobe. Ab 16.15 Uhr proben Michael Hagel, der musikalische Leiter am Piano, Backgroundsängerin Madeleine Kurz (sie hat schon Udo Jürgens, Helene Fischer und Dieter Bohlen begleitet), Bassist Lothar Atwell (der eigentlich auch Flöte spielen sollte, das Instrument aber daheim vergessen hat) und Mirko Michalcyk mit der griechischen Bouzouki.

17 Minuten später fährt ein schwarzer SUV vor. Das Kennzeichen mit dem Wunschkürzel VL verrät sofort: Sie ist da! Vicky Leandros betritt erstmals in ihrem Leben – im August feiert sie ihren 70. Geburtstag – Gröbenzeller Boden. Norina Jonischkies, die persönliche Assistentin, wird ihr in den nächsten Stunden nicht mehr von der Seite weichen.

Um 16.50 Uhr schreiten Star und Assistentin auf dem Seitenweg zur Bühne. Später zu Beginn der Show, in der Pause und zum Abschied werden sie im Luxusschlitten über die 50 Meter chauffiert. Jetzt beim Soundcheck gibt es einen Zwischenfall: Ein angeblicher Boulevard-Journalist radelt mit Zelt auf dem Gepäckträger aufs Gelände und drängt sich unangenehm nah an den Star. Dem Tour-Manager schwant Übles („Jetzt nimmt das Unheil seinen Lauf“), denn es gibt strikte Regeln: Vor der Show keine Störung, keine Gespräche, keine Fotos. Während der Star zurück ins sichere Gebäude eilt, wird der Störenfried von Breitenfellner sanft nach draußen begleitet und fortan nicht mehr gesehen.

Punkt 17 Uhr, dreieinhalb Stunden vor Konzertbeginn, startet der zweite Anlauf zum Probedurchlauf. Um 19 Uhr warten schon die ersten Fans auf Einlass. Die Reihen füllen sich, bleiben aber mit 400 Besuchern weit hinter den Erwartungen. Später wird Vicky Leandros sagen: „Es war trotzdem wunderschön. Für mich ist entscheidend, dass der Funke überspringt.“ Und das tut er sogar zwei Minuten früher als geplant.

Ab 20.28 Uhr sorgt die Künstlerin beim „Halleluja“ für Gänsehautmomente, lässt die Bouzouki durch die Sommernacht klingen, mischt sich hautnah unter die Fans und fährt natürlich mit Theo nach Lodz. Stehende Ovationen, Zugaben, Spot aus.

Um 22.45 Uhr erwartet die weltweit gefeierte Künstlerin den Tagblatt-Reporter zum Gastspiel-Fazit in der Garderobe. Bei einem Gläschen Wie-gewünscht-so-geliefert-Moët-Schampus sagt sie einen Satz, der Breitenfellner wie Öl runtergeht: „Alles war perfekt, vielen Dank. So eine fantastische Anlage wie hier habe ich selten gesehen.“ Sprach’s und enteilte ins brandenburgische Beelitz, wo sie 24 Stunden später gemeinsam mit Howard Carpendale auf der Bühne stehen wird.