Seine letzte Mission war der Bahn-Aufzug

Josef Dittrich starb kurz vor seinem 82. Geburtstag. © mm

Die Gröbenzeller Ortsgruppe des Sozialverbandes VdK trauert um ihren langjährigen Vorsitzenden. Josef Dittrich verstarb am 24. April, kurz vor seinem 82. Geburtstag.

Gröbenzell – Josef Dittrich engagierte sich im Vorstand des Ortsverbandes als Beisitzer seit dem Jahr 2009, ab 2013 war er dann Vorsitzender. Voller Leidenschaft setzte er sich für die Schwächeren ein, wie seine Weggefährten berichten. Er räumte Hindernisse aus dem Weg, die älteren Menschen und Menschen mit Behinderung das Leben schwer machten und war deshalb eine große Inspiration.

Zuletzt machte er sich stark dafür, dass der Aufzug an der Gröbenzeller S-Bahn endlich wieder funktionierte. Sehr lange Zeit ging nichts vorwärts, ein großes Ärgernis für alle, die nicht so mobil unterwegs waren. Doch die Bemühungen waren schließlich von Erfolg gekrönt.

Dittrich gelang es außerdem, seine Begeisterung an einen neuen Vorstand weiterzugeben und „seinen“ VdK in neue Hände zu legen, wie es heißt. Er war außerdem Mitbegründer des Arbeitskreises Senioren in Gröbenzell, der später in den Seniorenbeirat mündete. Ebenso war er seit der Gründung ein aktives Mitglied des Arbeitskreises „Leben ohne Barrieren“.

Sein Netzwerk reichte durch alle sozialen Institutionen des Ortes, durch Parteien und die Gemeindeverwaltung. Seine zugewandte und wertschätzende Art mit Menschen umzugehen, machte ihn zu einem gern gesehenen und kompetenten Ansprechpartner. Für die Bürger war er zu jedem Einsatz bereit.

Er hinterlässt nicht nur im Sozialverband VdK, sondern in der ganzen Gemeinde eine große Lücke. Wie Sonja Scherzinger stellvertretend für die Mitglieder des Vereins in einem Nachruf mitteilt: „Wir vermissen ihn und werden sein Andenken in Ehren halten.“ Der VdK Gröbenzell verabschiedet Dittrich mit einer Gedenkveranstaltung am morgigen Donnerstag, 5. Mai, um 16 Uhr im Saal des Bürgerhauses. Der Verstorbene hatte noch einen letzten Wunsch: Statt Blumen und Geschenken sollen die Menschen an den VdK Gröbenzell spenden. gar

