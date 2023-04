„Bewegen uns auf dünnem Eis“: Steuererhöhung allein reicht nicht

Die Gemeinde Gröbenzell hat ihren Haushalt für das laufende Jahr beschlossen, allerdings mit zehn Gegenstimmen.

Gröbenzell – Der Kämmerer mahnt: Die Kommune muss dringend die Einnahmen erhöhen und die Ausgaben senken. Die Steuern steigen bereits – es muss aber noch mehr passieren.

Es ist vollbracht. Nach fünf Beratungen und zahlreichen Diskussionen um Steuererhöhungen hat der Gemeinderat den Haushalt für 2023 und das Investitionsprogramm bis 2026 verabschiedet. 16 Gemeinderatsmitglieder sprachen sich für den Finanzplan und die Haushaltssatzung 2023 aus. Zehn Mitglieder aus unterschiedlichen Fraktionen stimmten dagegen.

Die Lage

Der Haushalt umfasst ein Volumen von 46,7 Millionen Euro. Wie der Kämmerer Gregor Kamp in seinem Bericht erläuterte, sind Einnahmen und Ausgaben in diesem Jahr ausgeglichen. Allerdings sei die Steuerkraft der Gemeinde unterdurchschnittlich – und das trotz der Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer. Die Grundsteuer geht von 310 auf 385 Punkte hoch, was 476 000 Euro mehr in die Kasse spülen soll. Die Gewerbesteuer steigt von 330 auf 350 Punkte, was zusätzlich 582 000 Euro einbringen soll, also insgesamt auf dann 10,2 Millionen Euro. Der Kämmerer mahnte, der Gemeinderat müsse Einnahmen erhöhen und Ausgaben senken. Er forderte „Mut zu Einschnitten“.

„Ein weiter so können wir uns nicht mehr leisten,“ bestätigte Finanzreferent Ingo Priebsch (Grüne). Er betonte: „Wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis“.

Nicht vorgesehene Investitionen zur Bebauung des Züblinzwickels waren ein Grund für die SPD-Fraktion, den Haushalt abzulehnen, machte Vorsitzender Peter Falk deutlich. Denn hierfür steht für die kommenden Jahre nicht ein Euro im Investitionsprogramm. Geplant ist, dass die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises die Bebauung prüft. Aber auch den Kompromiss des Gremiums, sowohl die Gewerbe- als auch die Grundsteuer zu erhöhen, kritisierte Falk als „sehr einseitig“.

Martin Runge (Grüne) befand diesen wiederum für gut. Er betonte zudem: „Es ist wichtig, einen funktionsfähigen Haushalt zu haben“. Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) war überzeugt, die erhöhte Gewerbesteuer werde keinen Betrieb dazu bewegen, Gröbenzell zu verlassen. Allerdings werde sie auch keinen neuen Firmen nach Gröbenzell ziehen. Schäfer hatte sich für eine Erhöhung ausschließlich der Grundsteuer auf 480 Punkte stark gemacht, was der Gemeindekasse knapp zwei Millionen mehr im Jahr eingebracht hätte.

Der Fraktionsvorsitzende der CSU, Anton Kammerl, sprach sich dafür aus, über den Verkauf gemeindlicher Grundstücke nachzudenken. Was Schäfer und Falk in seltener Einigkeit vehement ablehnten. Dies sei „nicht zu verantworten“ machte Falk klar. Und Schäfer mahnte: „Man muss auch an künftige Generationen denken“.

Zwei große Sanierungsprojekte stehen an

Große Investitionen sind für heuer in Gröbenzell nicht geplant. Langfristig soll aber die Bernhard-Rößner-Schule saniert werden. Dafür stehen 8,3 Millionen Euro im Investitionsprogramm, drei Millionen Euro sollen per Zuschuss hereinkommen. Für 2023 ist lediglich eine Untersuchung des Bedarfs vorgesehen, für die 60 000 Euro einkalkuliert werden.



Saniert werden soll außerdem die Paul-Barth-Halle mit insgesamt knapp sieben Millionen Euro. Auch für dieses Projekt werden Förderungen erwartet. Dieses Jahr sind dafür 870 000 Euro eingeplant, damit soll die Heizungsanlage auf den neuesten energetischen Stand gebracht werden. 600 000 Euro sind für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen vorgesehen – ebenfalls bezuschusst. sus

