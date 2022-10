Landtagswahl: SPD mit Kampfabstimmung - Germeringer Stadtrat setzt sich durch

Von: Andreas Schwarzbauer

Daniel Liebetruth (l.) setzte sich gegen Christoph Maier durch. © schwarzbauer

Bisher liefen die Nominierungen der Kandidaten zur Landtagswahl im Kreis meist harmonisch ab. In der SPD gab es jetzt aber eine Kampfabstimmung. Am Ende setzte sich Daniel Liebetruth aus Germering klar gegen Christoph Maier aus Türkenfeld durch.

Gröbenzell– Liebetruth arbeitet als Lehrer für Latein, Mathematik, Philosophie und Informatik am Max-Born-Gymnasium Germering. Für die SPD engagiert es sich seit 2013 im Bezirksvorstand und ist Fraktionssprecher im Stadtrat seiner Heimatkommune. „Ich habe einen Job, der mir Spaß macht, und hatte eigentlich nie das Ziel, Politik zu meinem Beruf zu machen. Aber es haben sich einige Themen angesammelt, die ich angehen will“, sagte der 33-Jährige bei seiner Vorstellung vor 50 SPD-Delegierten im Gröbenzeller Bürgersaal.

Energiekosten und Inflation

Die steigenden Energiekosten und die Inflation seien große Herausforderungen. „Es sind Zeiten, in denen politisch nicht nur verwaltet werden kann, sondern gestaltet werden muss“, sagte er. Das geschehe unter der SPD-Führung im Bund durch milliardenschwere Hilfspakete, aber nicht auf Landesebene: „Das reiche Bayern zeigt mit dem Finger nur auf Berlin“, kritisiert er.

In der Bildungspolitik fordert Liebetruth einen Kulturwandel: „Wir müssen aufhören, die Schüler nur zu fordern, sondern sie auch fördern. Wir brauchen ein längeres gemeinsames Lernen und Bildung darf nicht länger vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein.“ Der Staat müsse den Schülern unter anderem digitale Endgeräte bereitstellen. Die Arbeitsbedingungen der Erzieher und Lehrer müssten erheblich verbessert werden, um Personal zu gewinnen. „Als Landtagsabgeordneter will ich präsent und ansprechbar sein. Ich möchte mich nicht für diejenigen einsetzen, die am lautesten schreien, sondern für diejenigen, die wirklich Hilfe benötigen.“

Auch für Maier ist die Schulpolitik ein wichtiges Thema, vor allem um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Als Jugendtrainer des FC Puchheim erlebe er regelmäßig, dass Kinder die Schule verließen, ohne richtig schreiben und lesen zu können. „Wir brauchen aber dringend kompetente Absolventen“, sagte der 53-Jährige. Gegen die Wohnungsnot will Maier angehen, indem er staatliche Grundstücke dem Wohnungsbau zuführt. In seiner Bewerbungsrede meinte er: „In diesen Zeiten braucht es Kompetenz und Tatkraft.“ Dafür sei er der Richtige. Das habe er durch seinen engagierten Kommunalwahlkampf, in dem er sich um das Amt des Landrats bewarb, bewiesen.

Wohnbau-Gesellschaft

„Die Bürger kennen mich aus vielen persönlichen Gesprächen.“ Als Chef der kommunalen Wohnbaugesellschaft habe er sich Respekt erworben. „Wir brauchen einen Kandidaten, der über die Parteigrenzen hinaus Wirkung erzielt und über die Stammwähler hinaus wählbar ist“, warb er für sich. Doch die Delegierten entschieden anders. Liebetruth setzte sich mit 40:10 Stimmen durch.

Nach der Abstimmung verkündete Maier, dass er sein Amt als Fraktionssprecher im Kreistag an Liebetruth übergeben wolle. Dieser tritt bei der Landtagswahl gegen Amtsinhaber Benjamin Miskowitsch von der CSU, Hans Friedl von den Freien Wählern und Ulrich Bode von der FDP an. Die Grünen küren ihren Kandidaten noch.

Für den Bezirkstag stellte die SPD Martin Eberl auf. Der 48-Jährige ist Fraktionssprecher der SPD im Gemeinderat Eichenau und im Sprecherkreis für den S4-Ausbau aktiv. „Ich möchte darauf achten, dass die Schwachen nicht hinten runterfallen“, sagte er.

