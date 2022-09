Der Stockwerk-Herbst: Mit Humor durch die dunkle Jahreszeit

Von: Peter Loder

Bei der Präsentation des Herbst-Programms gab der bayerische Pianist und Kabarettist Martin Schmitt einen Vorgeschmack auf sein Programm. Stockwerk-Chef Thomas Breitenfellner sang spontan mit. © Loder

Mit Top-Stars der Schlagerszene wie Howard Carpendale und Vicky Leandros wurde die Stockwerk-Eventarena in diesem Sommer weit über die regionalen Grenzen hinaus bekannt. Jetzt startet Kultur-Promoter Thomas Breitenfellner in einen nicht minder spektakulär besetzten Kabarett- und Musik-Herbst.

Gröbenzell – Ungeachtet der laut Breitenfellner für Künstler noch immer schweren Zeit und nach zwei Jahren, mit einem arg gestutzten Programm, stehen bis Mitte Dezember 16 namhafte Comedians und Kabarettisten auf der Bühne in der Stockwerk-Lounge.

Stockwerk: Martin Schmitt kommt

Den Auftakt macht am Freitagabend der Piano-Entertainer Martin Schmitt. Der 54-Jährige ist Stammgast in Gröbenzell. Er hatte im Jahr 2009 nicht nur die allererste Vorstellung im damals neu eröffneten Kulturtempel zelebriert – Schmitt ist seitdem neben Han’s Klaffl (kommt am 14. Oktober) der in Gröbenzell am häufigsten begrüßte Publikumsliebling.

„Wir lassen uns nicht von den schweren Zeiten entmutigen“, sagte Schmitt am Dienstag bei der Eröffnungs-Pressekonferenz. Zu der präsentiert Breitenfellner mittlerweile traditionell einen der in der Event-Reihe auftretenden Stars.

Seit 36 Jahren steht der bayerische Pianist Schmitt auf der Bühne. Im Stockwerk präsentiert er sein neues Programm „Jetzt ist Blues mit Lustig“ und kündigt ein zeitkritisches Musikkabarett in acht deutschen Dialekten an. Eine Spontan-Einlage mit Breitenfellner als sangesfreudigem Begleiter während der Pressekonferenz versprach schon mal viel Vergnügen. Schmitt: „Gerade jetzt braucht man die Kultur mehr denn je. Die schweren Zeiten drücken aufs Gemüt, deshalb sind ein paar frohe Stunden so wichtig.“

Stockwerk: Die Kabarettisten

In den nächsten Wochen geben sich im Stockwerk noch Christian Springer, Michael Altinger, Chris Boettcher, Lizzy Aumeier und viele weitere Comedians die Klinke in die Hand. Einige Künstler wie „Conny & die Sonntagsfahrer“ mussten lange auf ihr wegen Corona verzögertes Stockwerk-Comeback warten. Für den Schauspieler Gerd Anthoff, der am 16. Dezember mit seinen „Geschichten zur Weihnachtszeit“ den bunten Reigen beendet, ist es beispielsweise der dritte Anlauf nach Gröbenzell.

Das komplette Programm

und Tickets ab 26,50 Euro gibt es online unter www.stockwerk.de.