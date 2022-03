Straßennamen in Gröbenzell: Der mysteriöse Doktor Werner

Stattliches Anwesen: der Hof Werners an der Ecke von Karwendel- und Zweigstraße. © Archiv Groebenhueter

Hinter einigen Straßennamen stecken große Geschichten und Personen, die einen Ort maßgeblich prägen. In einem Fall in Gröbenzell ist allerdings Detektivarbeit gefragt.

Gröbenzell – Zu Dr. Werner ist nämlich ziemlich wenig bekannt. Und trotzdem gibt es über ihn so manches zu erzählen, zum Beispiel in Sachen Puchheimer Flugfeld.

Nicht nur der Rechtsanwalt Franz Troll, auch ein Berufskollege von ihm, Karl Werner, lebte bereits um 1900 in der Siedlung Gröbenzell, zu einer Zeit als diese aus etwa 30 Anwesen bestand. An beide Männer erinnert bis heute jeweils eine Straße in Gröbenzell. Die Dr.-Werner-Straße führt von der Puchheimer Straße zur Zweigstraße.

Doch während zu dem „Justizrat“ Troll sehr viele Fakten bekannt sind, wissen die Heimatforscher von Karl Werner wenig. Warum eine Straße nach ihm bekannt wurde und wann dies geschah, ist nicht bekannt. Weder im Archiv der Gemeinde Gröbenzell, noch in dem der Stadt Olching sind Unterlagen zur Dr.-Werner-Straße zu finden. Im Gröbenzeller Archiv finden sich dazu Unterlagen erst ab dem Jahr 1952, heißt es auf Anfrage. Denn in diesem Jahr wurde der Ort zur Gemeinde.

Viel weiß man nicht von ihm: Sicher ist aber wohl, dass Dr. Werner Anwalt war und am Stachus in München eine Kanzlei hatte. © Archiv Groebenhueter

Olchings Stadtarchivarin Angelika Steer findet hingegen die Dr.-Werner-Straße im Straßenverzeichnis der Kommune erst in den 1950er-Jahren. Die Straße liegt in dem Ortsteil Gröbenzells, der bis 1952 zu Olching gehörte.

In der Chronik Gröbenzells von 1931 widmet der Autor Albert Meyer Karl Werner nur wenige Zeilen. So erfährt man, dass Werner 1905 südlich der Bahn ein Blockhaus, 1915 ein Landhaus und 1924 einen Gutshof errichtete. In der Chronik von Horst Hell von 1996 finden sich weitere Details.

Laut Hell hatte Werner seine Kanzlei in München – am Karlsplatz, wie der alteingesessene Gröbenzeller, Johann Böhmer, der sich sehr intensiv mit der Ortsgeschichte beschäftigt, herausgefunden hat. Werners erstes Anwesen in Gröbenzell, die Blockhütte, stand laut Hell „in einem Birkenwald an der Alpenstraße“. 1915 habe Werner dann an der Karwendelstraße ein Holzhaus und, wie Hell fortfährt, um 1925 ein Stück weiter einen landwirtschaftlichen Hof aufgebaut. Werner habe zudem an der Zweigstraße einige Fischweiher betrieben, „an einem Bach, der früher entlang der Karwendelstraße floß“.

Der frühere Kreisheimatpfleger Ernst Rupprecht fand heraus, was heute auf den einstigen Werner-Grundstücken steht: die heutige sogenannte Eiwo- oder Alpenlandsiedlung ist auf den Werner Grundstücken entstanden, schreibt er in der Ortschronik von 1977. Böhmer liegt ein Schreiben vor, dass die Nähe von Werners Eigentum zu dem einstigen Flugplatz in Puchheim beweist.

Danach hat Werner sich im Jahr 1910 an das Königlich bayerische Bezirksamt Fürstenfeldbruck gewandt und kritisiert, „durch die geplanten sportlichen Übungen und öffentliche Aufführungen werde nicht nur das benachbarte Grundeigentum des Unterfertigers beeinträchtigt und möglicherweise geschädigt, sondern auch sein Leben und seine Gesundheit“. Das Bezirksamt solle daher angekündigte Flugversuche und öffentliche Schaustellungen aus sicherheitspolizeilichen Gründen untersagen.

Doch das Bezirksamt folgte Werners Aufforderung nicht, sondern forderte ihn dazu auf, seine Interessen vor Gerichten geltend zu machen. Böhmer hat im Rahmen seiner Recherchen zur Geschichte der katholischen Kirche Gröbenzells weitere Details entdeckt. Darunter eine Urkunde aus dem Jahr 1921, aus der hervorgeht, dass seine Vorfahren, die Brüder Georg, Alois und Michael Böhmer, und der damalige Olchinger Pfarrer Friedrich Pflanzelt „zum Zwecke der Errichtung einer selbstständigen Seelsorgerstelle zu Gröbenzell“ von Werner ein Darlehen in Höhe von 36 000 Mark erhalten haben. Ob ihm dies aber die Ehre eines Straßennamens einbrachte, bleibt mysteriös.

