Tempo 30 überall: Gröbenzell will Autofahrer ausbremsen

Walter Voit Grünen-Gemeinderat © Archiv

Schon jetzt können Autofahrer in den meisten Gröbenzeller Straßen kein Tempo 50, das normalerweise innerorts gilt, mehr fahren. Überwiegend müssen die Verkehrsteilnehmer 30, in der Alpenstraße 40 Stundenkilometer und teils Schrittgeschwindigkeit einhalten. Lediglich in acht Straßen des Ortes darf noch 50 gefahren werden. Dies könnte sich aber ändern.

Gröbenzell - Der Gemeinderat hat mehrheitlich (15:10 Stimmen) beschlossen, der Städte-Initiative Tempo 30 beizutreten. Diese hat zum Ziel, die Regelgeschwindigkeit im Ort außerhalb von Hauptstraßen zu senken. Sieben Städte haben die Initiative ins Leben gerufen, nach und nach sind weitere Kommunen beigetreten.

Walter Voit, Verkehrsreferent der Grünen, hatte den Beitritt Gröbenzells beantragt. Tempo 30 schütze Radfahrer und Fußgänger und trage zum Lärmschutz bei, argumentierte Voit für das Vorhaben.

Er erinnerte daran, dass die Gemeinde in der Vergangenheit vergeblich versucht habe, Tempo 30 auch in Durchgangsstraßen einführen. Zuletzt durfte im Rahmen eines Modellversuchs an der Eschenriederstraße lediglich Tempo 30 gefahren werden. Mit dem Ende des Versuchs musste die Geschwindigkeit aber wieder auf 50 erhöht werden.

Denn nach derzeitiger Rechtslage kann eine Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern lediglich dann eingeführt werden, wenn in der Straße häufig geschwindigkeitsbedingte Unfälle geschehen sind. Außerdem wegen Lärmschutz oder in Bereichen von Kindereinrichtungen, Schulen oder Altersheimen. Eine weitere Option ist eine Zone, wenn der Durchgangsverkehr von geringer Bedeutung ist. Doch die jetzige Bundesregierung hat laut Voit eine Änderung in Aussicht gestellt. „Die Kommunen vor Ort wissen am besten, was für ihre Bewohner gut ist,“ hatte Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP laut Voit im Berliner Tagespiegel geäußert. Doch nicht jeder im Gemeinderat unterstützte den Antrag Voits. Peter Falk (SPD) lehnte dies ab und sprach von Aktionismus. Die Mehrheit aber votierte für den Beitritt zu der Initiative.

von Susanne Schwind