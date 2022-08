„The Voice of Germany“: So hart traf sie das Aus bei bekannter Show

Von: Guido Verstegen

Sie gab ihr Bestes, aber niemand von der Jury drehte sich um: Die Gröbenzellerin sang bei „The Voice of Germany“ das Lied „Tainted Love“. © Pro Sieben/SAT 1/André Kowalski

Die TV-Sendung „The Voice“ zieht ein Millionenpublikum an. Eine Gröbenzellerin hat es auf die Bühne zu den sogenannten „Blind Auditions“ geschafft. Da endete der Weg allerdings schon für sie. Ein Interview.

Gröbenzell – Keiner in der prominenten Jury drehte sich um. Im Tagblatt-Interview verrät sie, wie man damit am besten umgeht.

Die Castingsendung „The Voice“ bringt Jahr für Jahr Talente auf die große Bühne. Dafür muss man eine prominente Jury, heuer ist Peter Maffay dabei, überzeugen. Die Profis sitzen dabei mit dem Rücken zu einem. Wenn ein junges Talent gefällt, dann drehen sie ihren Sitz zur Bühne um. Kürzlich stand hier Carla Pollak, 26 Jahre alt, aus Gröbenzell.

Die Aufzeichnung der Sendung liegt schon ein paar Wochen zurück. Am vergangenen Donnerstag war dann Ihr Auftritt auf ProSieben zu sehen – da kam die Enttäuschung über das Aus noch einmal hoch, oder?

Natürlich war da der Frust wieder zu spüren. Aber wir haben den TV-Abend zu einem Grill-Event mit Familie und Freunden gestaltet, haben die Sendung mit dem Beamer auf die Hauswand gestrahlt. Es war aufregend, weil ich nicht wusste, wie das Endprodukt aussieht, wie das alles rüberkommt.

Was gab’s denn an Reaktionen?

Schon während der Sendung hat die ganze Zeit das Handy vibriert – da kamen so viele schöne Nachrichten herein, von alten Freunden aus der Kindheit oder aus der Schule, aber auch von gänzlich fremden Menschen.

Warum hat’s aus Ihrer Sicht nicht geklappt mit dem Weiterkommen?

Natürlich hätte man sich ein bisschen besser vorbereiten können, aber ich bin dahingegangen und habe gedacht, ich rocke die Bühne und überzeuge die von mir – mit dem Risiko, dass es mich dann ein bisschen härter trifft, wenn es nicht funktioniert. Was es auch getan hat: Ich war einfach schon sehr enttäuscht in dem Moment, und das sieht man auch, glaube ich.

Gab es denn eine Stelle in dem Lied, bei der Sie dachten, das hat jetzt nicht so hingehauen?

Klar, die gab’s, aber wenn ich jetzt jemanden fragen würde, wüsste keiner, wo diese Stelle ist. Je länger es bis zur Ausstrahlung gedauert hat, umso häufiger habe ich mich gefragt, woran es gelegen haben könnte – aber ich bin dennoch zufrieden mit mir.

Ihr Vater Peter, Ihr Freund Raphael und Ihr Tanzpartner Nino haben Sie nach Berlin begleitet. Viele Ihrer Freundinnen und Kolleginnen saßen im Publikum. Wie war dieser Moment, wenn der Song vorbei ist und sich keiner aus der Jury mit seinem Sitz umgedreht hat?

Das war sehr schwierig für mich: Vor allem, weil ich ja so allein da oben stand. Du wirst vorgestellt, bekommst noch ein paar Worte, sagst selbst was. Und dann musst du warten, bis du zu deiner Familie darfst, sagst noch einmal etwas – das macht schon etwas mit dir. Am Ende musste ich aber meinen Papa trösten, weil er noch trauriger war als ich… (lacht).

Ist „Tainted Love“ in der Version von Imelda May eigentlich Ihr Lieblingssong?

Ich persönlich mag am liebsten die Slow-Nummern, die mehr in Richtung Blues gehen…

Zur Person Carla Pollak (26) ist in München geboren, lebt mit ihrem Freund Raphael seit vier Jahren in Gröbenzell, studierte Theaterwissenschaften und arbeitet als Produktionsassistent bei einem TV-Unternehmen. Sie singt und tanzt gefühlt schon immer, 2016 gründete sie gemeinsam mit vier anderen Mitgliedern aus ihrem Tanzverein „Boogie-Bären München“ die Rock’n-Roll-Band „Carla And The Great Balls On Fire“. guv

…dann ist „Tainted Love“ ja eigentlich zu schnell…

…ich habe mich ganz bewusst für diesen Song entschieden, weil ich den Spirit von Rock’n Roll beziehungsweise Boogie auf die Bühne bringen wollte. Von den schnellen Songs ist das auf jeden Fall mein Favorit. Ich finde ihn cool, er kommt immer sehr gut an. Ich tanze dazu sonst eigentlich viel mehr, aber das hat die Jury ja eh nicht gesehen.

Vielleicht versuchen Sie es ja ein zweites Mal. Stefanie Kloß war nahe dran, zu buzzern, Peter Maffay fand Ihre Performance „kraftvoll und beseelt“ und riet Ihnen, wiederzukommen.

Klar ist, ich bereue es nicht und würde es auf jeden Fall wieder so machen, es war eine ganz besondere Erfahrung. Und wer weiß, vielleicht probiere ich es tatsächlich noch einmal.

Wie kam es zu der Bewerbung?

Viele Leute in meinem Umfeld meinten schon länger, dass das eine gute Idee ist! Im Februar habe ich mich dann beworben. Als klar war, dass ich bei den Blind Auditions dabei bin, habe ich das nicht direkt erfahren, sondern Familie und Freunde haben mich Anfang Mai mit einer geheimen Video-Aktion im Vereinsheim der Boogie-Bären München überrascht.

Träumen Sie von einer Karriere als professionelle Sängerin?

Ich würde schon gerne hauptberuflich Musik machen, aber es macht mir einfach auch Riesenspaß mit der Band. Vor Corona waren wir richtig gut gebucht, und jetzt ist die Nachfrage auch wieder da. Nächstes Jahr haben wir beim Boogie-Feet’s-Festival in Norwegen einen großen internationalen Auftritt und sind beim Rock-That-Swing-Festival im Deutschen Theater in München dabei.

