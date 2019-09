Trotz Leinenzwang: Tierische Therapie im Böhmerweiher

Hunde lieben den Böhmerweiher, an dem jetzt allerdings Leinenzwang herrscht. Für Rüde Nicki ist der See aber weit mehr als ein Planschbecken. Nicki hat Rheuma und Arthrose - und im Wasser kann er seine Gelenke entlasten.

Puchheim/Gröbenzell – Im Wasser aber kann er seine Schmerzen für eine Weile vergessen und Muskeln trainieren. Möglich macht das die bedingungslose Liebe seines Frauchens. Die Augen sind halb geschlossen und wenn man will, erkennt man so etwas wie ein mildes Lächeln in Nickis Gesicht – Genuss auf Hundeart. Im Zeitlupen-Tempo, getragen von einer Schwimmweste und einem Rettungsring um den Hals, paddelt der 13-jährige Rüde im Sonnenuntergang durch den See. Immer an seiner Seite: Frauchen Susi Bischof oder ihr Mitbewohner Markus Grimm. Aus der Ruhe bringen lässt sich das Trio nie – auch nicht von fliegenden Stöckchen und den anderen Hunden, die auf der Jagd nach ihrem Spielzeug hechelnd durch den See pflügen.

Der Böhmerweiher ist der einzige See, wo Hunde schwimmen können

Diese Zeiten sind für Nicki seit langem vorbei. Der Rüde leidet an Rheuma, viele Gelenke sind von Arthrose zerfressen. An Land sind viele Bewegungen eine Qual für den Hund. Im Wasser schwebend kann sich Nicki hingegen völlig entspannen, die Muskeln trainieren und seine Gelenke schmieren.

Deshalb kommen Nicki, Susi Bischof und Markus Grimm regelmäßig von ihrem Wohnort im Münchner Westen an den Böhmerweiher – dem einzigen See weit und breit, an dem Zwei- und Vierbeiner gemeinsam schwimmen können. „Im Sommer sind wir bei schönem Wetter fast täglich hier“, sagt Susi Bischof.

Damit sich Nicki bei seinen Reha-Übungen richtig entspannen kann, hat ihn sein Frauchen mit einer extra für Hunde angefertigten Schwimmweste ausgestattet. „So bleibt der Rücken gerade“, erklärt Bischof.

Wellness-Einheit am Böhmerweiher

Mit seinem Frauchen hätte es Nicki kaum besser treffen können. Die 55-Jährige kümmert sich aufopferungsvoll um ihr Tier. Zusätzlich zu den Wellness-Einheiten am Böhmerweiher geht es einmal pro Woche zum therapeutischen Schwimmen in ein spezielles Bad in Trudering, einmal im Monat bekommt Nicki Osteopathie und Akkupunktur. Zusammen mit Medikamenten und den Kosten für die Tierarztbesuche gibt Susi Bischof pro Monat rund 800 Euro für ihren Wuffel aus. Viel Geld – das ist der Projektmanagerin bewusst. Doch sie sagt: „Ich habe mich für diesen Hund entschieden. Deshalb bin ich dafür verantwortlich, dass es ihm gut geht – bis an sein Lebensende.“ Mit den Ratschlägen anderer Hundebesitzer, die ihr raten, Nicki einschläfern zu lassen, kann die Münchnerin nichts anfangen. „Er hat noch viel Lebensfreude in sich“, sagt sie.

Dass der Mischling überhaupt bei Susi Bischof gelandet ist, ist purer Zufall. Die Münchnerin fährt seit Jahrzehnten nach Griechenland in den Urlaub. In Tolon, einem kleinen Dorf in einer Bucht am Peloponnes, hat die 55-Jährige viele Freunde. Immer wieder trifft sie dabei auch den Mischlingshund. Der gehört einem Einheimischen, der sich trotz seiner Alkoholkrankheit rührend um seinen treuen Begleiter kümmert.

Als sie vor vier Jahren wieder an den Strand kommt, trifft sie dort auf Nicki – von ihrem Herrchen fehlt aber jede Spur. Vom Wirt einer Taverne erfährt Bischof, dass der Mann im Sterben liegt. Die Münchnerin nimmt sich des herrenlosen Hundes an, verbringt viel Zeit mit ihm am Strand – und überlegt. Eigentlich passt ein eigener Hund nicht in ihre Lebensplanung. Doch als Nicki nicht mehr von ihrer Seite weicht und freiwillig ins Auto springt, ist die Entscheidung gefallen. Nicki kommt mit nach Deutschland.

So viel Glück haben viele andere Vierbeiner aus dem griechischen Dörfchen nicht. Eine Freundin von Bischof kümmert sich dort um Straßenhunde. „Ihr größter Wunsch ist es, noch weitere Hunde nach Deutschland zu vermitteln“, sagt Susi Bischof.

Und wer weiß: Vielleicht bekommt Nicki im Böhmerweiher ja bald tatsächlich Gesellschaft aus seiner alten Heimat.

Wer sich für die Arbeit

der Hundehelferin in Griechenland interessiert, spenden oder einen Hund aufnehmen möchte, kann sich bei Susi Bischof unter Telefon (01 76) 43 51 24 86 melden.

Leinenzwang am Böhmerweiher

Immer wieder war der Böhmerweiher in der Vergangenheit in den Schlagzeilen. Das Gewässer soll in den kommenden Jahren zum Badesee umgebaut werden. Der See, Überbleibsel des Kiesabbaus im vergangenen Jahrhundert, ist bei Badegästen und Hundehaltern sehr beliebt. Er ist weit und breit der einzige Ort, an dem Menschen mit ihren Vierbeinern baden können. Das passt offenbar nicht jedem. Weil es Beschwerden gab, hat die Stadt München, auf deren Grund der See liegt, kürzlich Schilder aufgestellt, die darauf hinweisen, dass Hunde angeleint werden müssen. Befolgt wird dieses Gebot aber von so gut wie niemandem. Auch Susi Bischof hält nichts davon. „Das ist ein See für Hunde“, sagt sie. Und so solle es auch bleiben, fanden zuletzt auch die Grünen.