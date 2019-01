Der Traum von Gröbenzell ohne SUVs und mit Biotonne

Naturschutz geht alle etwas an, die Frage ist nur: Wie kann jeder dazu beitragen?

Gröbenzell – Der Sache will man in Gröbenzell näher auf den Grund gehen. Ariane Zuber, Vorsitzende der Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN), und UWG-Gemeinderätin Cordula Braun, die die interkulturelle Filmreihe ins Leben gerufen hat, haben zu einem Diskussionsabend in die Alte Schule eingeladen. Erst vor Kurzem lief passend dazu ein Film in den Gröbenlichtspielen („Tomorrow), der sich mit Lösungen zum Klimaschutz auseinandersetzt und zeigt, dass auch kleine Projekte etwas bewirken.

„Es ist höchste Zeit, etwas zu unternehmen“, betonte Zuber bei der Veranstaltung. Rund 30 Bürger, darunter auch Schüler, waren gekommen, um sich über ein enkeltaugliches Gröbenzell Gedanken zu machen. Einige Anwesende engagieren sich bereits im BN, der Agenda Gruppe und anderen Initiativen, wollen aber mehr tun. Andere hatten im Gröbenzeller Kino den Film gesehen. „Wir müssen uns damit anfreunden, zu verzichten“, sagte eine Bürgerin. „Wir können nicht immer mehr Wachstum fordern“, ergänzte Zuber. „Wie viele SUVs wollen wir noch auf Gröbenzells Straßen?“ „Mir wird ganz Angst und bange, was auf unsere Enkel zukommt“, erklärte eine andere Anwesende.

Bereits jetzt gibt es diverse Projekte in der Gemeinde, die der Umwelt zugutekommen: etwa der Pflanzlgarten der Agendagruppe oder öffentliche Gärten in der Bahnhofstraße, wo jeder Bürger nicht nur pflanzen, sondern auch ernten kann. Davon wünschten sich die Anwesenden mehr. Ein weiteres Beispiel ist der Geschirrverleih des BN, der Plastikgeschirr vermeidet, oder das Tauschen von Stofftaschen.

Die Frauen, Männer und Kinder in der Alten Schule hatten noch zahlreiche weitere Ideen. Sie wünschen sich etwa eine Biotonne. Derzeit werden die Grünabfälle lediglich kompostiert – allerdings nicht zur Erzeugung von Energie genutzt.

Die Anwesenden wünschten sich außerdem mehr Tempo-30-Zonen, alternative Wasserverwertungen, Dachbegrünungen, Insektenhäuser, Leihmöglichkeiten für Werkzeuge, den Verzicht auf ein Silvesterfeuerwerk in Gröbenzell und Einkaufen ohne Verpackungen. „Warum muss eine Gurke in Plastik eingepackt sein?“, fragte sich Naturschützerin Zuber. Vorgeschlagen wurde auch, die Carsharing-Angebote auszubauen und E-Bike-Sharing einzuführen – oder die Einrichtung einer Mitfahrbörse. Kritisch betrachtet wurde der geplante Ausbau des Böhmerweiher-Areals zu einem Freizeitgelände. Damit ginge ein Refugium verloren, beklagte eine Gröbenzellerin.

Ganz konkrete Vorstellungen hatten die drei Schülerinnen. Ihnen schwebt ein öffentlicher Trinkwasserbrunnen vor, wie es ihn etwa in der Nachbarstadt Olching gibt. So könne man Plastikflaschen vermeiden. Das Trio wäre ebenfalls bereit, Videoclips (also kleine Filmchen) für Altersgenossen zu drehen, um diesen so nahe zu bringen, dass nicht alles Unkraut, das wächst, auch Unkraut ist, sondern gegessen werden kann. (sus)



Nächstes Treffen

Wer sich an der Umweltschutz-Debatte beteiligen will, hat dazu bald wieder Gelegenheit. Das nächste Treffen findet am Montag, 4. Februar, um 19 Uhr in der Alten Schule in der Rathausstraße 3 statt.