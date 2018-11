Traum von der Musik-Karriere: Acht Stunden frisieren fürs Video

Von einer Karriere als Popsängerin träumen viele. Für die meisten bleibt es dabei. Doch Edite Domingos aus Gröbenzell hat auf dem langen, mühsamen Weg zum Ruhm schon ein Stück zurückgelegt. Sie weiß: Es kommt nicht nur auf die Musik an.

Gröbenzell –Die 27-Jährige arbeitet seit Jahren an ihrer Karriere – geduldig, intensiv und mit zunehmendem Erfolg. Jetzt startet sie mit einem eigenen Videoclip durch.

2010 gewann die damals 19-Jährige den Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in der Kategorie „Pop-Gesang Solo“. Danach kam eins zum anderen. Anfragen häuften sich, sie sang auf dem Münchner Tollwood-Festival und wurde sogar für einen Auftritt im Europäischen Patentamt gebucht.

In einem Jugendzentrum im Münchner Westend trainierte Edite Domingos täglich Choreografien und Tanzschritte. Dort bekam sie auch Kontakt zu einer professionellen Gesangslehrerin. Bei ihr macht sie seitdem ihre Stimme fit. „Das Jugendzentrum hat mich sehr gefördert“, sagt die junge Frau mit der Wallemähne rückblickend. Längst hat sie angefangen, eigene Songs zu schreiben, statt ausschließlich Coverversionen zu singen.

Die rhythmischen, tanzbaren Lieder nehmen Bezug auf Edite Domingos’ afrikanische Wurzeln – ihre Eltern stammen aus Angola. „Meine Musik ist ein Mix aus afrikanischen Beats und Instrumenten mit europäischem Pop.“ Auch Bühnenkleidung und Schmuck wecken bewusst Assoziationen mit dem schwarzen Kontinent. Inzwischen hat Edite Domingos ein kleines Team von Mitarbeitern um sich geschart, die sich um Management und Social-Media-Auftritte, Garderobe, Make-up und Haare kümmern.

Gerade die Haare sind ein zeitaufwändiges Geschäft – die Frisur aus hunderten kleinen Zöpfen und Locken, die Domingos in ihrem neuen Videoclip „Somebody Dance“ trägt, dauerte acht Stunden. Gedreht wurde an verschiedenen Schauplätzen in und um München. Nun hofft die Sängerin, dass der Clip auf Youtube einschlägt. „Durch das Internet hat man viel mehr Möglichkeiten, mit seiner Musik an die Öffentlichkeit zu gehen“, sagt Domingos. „Aber es gibt auch viel mehr Konkurrenz.“ Und sie weiß: Was heute cool ist, kann morgen schon verpufft sein.

Beirren lässt sich die 27-Jährige trotzdem nicht. In fünf Jahren möchte sie eine bekannte Sängerin sein, von ihrer Musik leben können und am liebsten auch eine eigene Agentur führen, die sich um Nachwuchssänger kümmert. Chancen rechnet sie sich nicht zuletzt in der Heimat ihrer Eltern aus. In Angola war sie vor zwei Jahren zum ersten Mal. „Ich hatte einige Radioauftritte, und alle haben gesagt, ich soll doch gleich dableiben und dort Karriere machen“, erzählt sie und lacht.

Edite Domingos stieg trotzdem wieder ins Flugzeug zurück nach Deutschland. „Ich hatte nicht so lange Urlaub.“ Denn in Gröbenzell warteten ihr Job in einer Musikagentur und die vielen Mädels, die sie als freiberufliche Tanzlehrerin trainiert. Der nächste Schritt auf dem Karriereweg soll eine eigene CD sein. 15 Eigenkompositionen hat Domingos dafür bereits in der Schublade. Und ihr Onkel, der Musikproduzent ist, steht in den Startlöchern. (os)