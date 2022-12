Überraschende Anekdoten aus Gröbenzell

Von: Andreas Schwarzbauer

Kennt viele Geschichten: Alfons Wahr lebte 30 Jahre in Gröbenzell. © mm

Es ist ein Einblick in die Gröbenzeller Vergangenheit: Alfons Wahr schreibt ein Buch mit Geschichten und Anekdoten, die er von 1950 bis 1980 im Ort erlebte.

Gröbenzell – Dazu gehört auch, wie ein gestohlener Behälter mit radioaktivem Material in Gröbenzell landete. Oder welches Geschäft in den 1950er-Jahren in der Weihnachtszeit ein besonderer Hingucker war.

Alfons Wahr, 74 Jahre alt, lebte zwischen 1950 und 1980 in der Gemeinde und verbrachte dort seine Kindheit, Jugend sowie Studentenzeit. Nach seiner Hochzeit zog er nach Fürstenfeldbruck. Aber: „Die Zeit in Gröbenzell hat mich geprägt. Mit dem Buch möchte ich die damaligen Verhältnisse darstellen. Man muss seine Geschichte kennen, denn diese bestimmt auch die Gegenwart und die Zukunft“, erklärt er.

Auf 368 Seiten erzählt er viele Kurzgeschichten über seine Erlebnisse. Er erinnert sich, wie sein damaliger Lehrer Stecher einen Mitschüler im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Klassenzimmer warf. Er berichtet, wie seine Eltern beim Hausbau an der Beislerstraße den Erdaushub mit der Schubkarre abtransportierten.

Zudem klärte er einen ungelösten Kriminalfall auf: Einer seiner Nachbarn stahl aus einem Münchner Krankenhaus einen – wie er glaubte leeren – Metallbehälter. Am folgenden Tag titelten die Zeitungen, dass Diebe ein Gefäß mit radioaktivem Inhalt geklaut hätten. Um den Behälter loszuwerden, stellte er diesen mit einem Bekannten am Münchner Hauptbahnhof in einen Schnellzug. Der Täter wurde nie gefasst.

Auch historische Bilder beispielsweise vom ehemaligen Lebensmittelladen Nadler oder den damals beschrankten Bahnübergang an der Bahnhofstraße finden sich im Buch. Die Idee zu seinem Werk kam ihm, als er sich mit dem Gröbenzeller Johann Böhmer unterhielt, der anlässlich des 450-jährigen Jubiläums selbst ein Buch über Gröbenzell geschrieben hatte.

Wahr kenne so viele Geschichten über den Ort. Er solle doch gemeinsam mit anderen alten Gröbenzellern einen Sammelband herausgeben, schlug Böhmer vor. Wahr gefiel die Idee. „Meine Frau ist vor dreieinhalb Jahren gestorben und ich habe eine Beschäftigung gebraucht, damit mir die Decke nicht auf den Kopf fällt.“ Er begann, seine Anekdoten niederzuschreiben. „Ich hatte schnell 300 Seiten und habe gemerkt, dass ich es allein machen kann“, sagt er.

In wenigen Monaten stand das Gerüst. „Ich habe dann aber noch weiter nachgeforscht, in Archiven recherchiert und mit Nachbarn oder ehemaligen Schulkameraden gesprochen.“ Schreiberfahrung hatte Wahr aufgrund seines Berufes. Allerdings verfasste er in der Abteilung für Forschung und Entwicklung bei Siemens vor allem Patentanträge.

Als Buchautor bescheinigt er sich selbst einen „merkwürdigen Schreibstil“. „Adalbert Stifter ist mein Lieblingsschriftsteller. Deshalb hatte ich viele lange Sätze ohne Punkte in meiner ersten Fassung, aber meine Lektoren haben mich verbessert“, sagt er lachend. Der 74-Jährige hat bereits eine Idee für sein nächstes Buch. Er habe eine Roman-Serie über die Steinzeit gelesen, die mit einem offenen Ende aufhöre. „Sie will ich fortsetzen.“

Das Buch

„Im Garten der Erinnerung“ (ISBN: 978-3756874224) gibt es für 19,99 Euro im Buchhandel, unter anderem bei Litera in Gröbenzell.

