Unfall auf der A95: Gröbenzeller Ehepaar verletzt

Nach einem schweren Unfall musste die A95 zwischen Sindelsdorf und Penzberg kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Sindelsdorf/Gröbenzell - Bei einem Auffahrunfall auf der A 95 in Höhe Sindelsdorf wurde Dienstagabend ein älteres Ehepaar (79 und 75 Jahre alt) aus Gröbenzell (Landkreis Fürstenfeldbruck) leicht verletzt. Die beiden kamen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des zweiten beteiligten Wagens, ein 45-jähriger Österreicher, blieb unverletzt. Laut Auskunft der Autobahnpolizei passierte der Unfall gegen 18.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Sindelsdorf in Fahrtrichtung München.

Zur genauen Unfallursache konnte der Beamte am Abend noch nichts sagen. Bei dem Unfall wurden beide Autos total zerstört, der Sachschaden bewegt sich ersten Schätzungen nach bei insgesamt 35 000 Euro.

Die A 95 war Richtung München zuerst rund eine halbe Stunde komplett gesperrt, anschließend wurde der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben der Polizei waren zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehren Sindelsdorf und Penzberg mit rund 45 Mann und die Autobahnmeisterei im Einsatz.

