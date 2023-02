Bittere Pille für viele Betroffene: Uralt-Baurecht soll unverändert bestehen bleiben

Von: Guido Verstegen

Die Gemeinde kann Baurecht festlegen. © mm

Bittere Pille für viele Betroffene: Die teils 40 Jahre alten Bebauungspläne in Gröbenzell sollen nicht überarbeitet werden.

Gröbenzell – Zu diesem Ergebnis kam ein Planungsbüro. Im Gemeinderat wollte man das aber nicht einfach hinnehmen. Der Gemeinderat verabschiedet sich von seiner Leitidee, Bebauungspläne in kleinen Wohngebieten zu ändern. Argumente hierfür liefert jetzt ein Planungsbüro.

Zu viele Kröten

Welche Handlungsspielräume hat die Gemeinde, wenn sie gerade ihre kleinteiligen Wohngebiete so effektiv gestalten will, dass Wohnraum geschaffen wird und vorhandenes Grün erhalten bleibt? Dieser Fragestellung hat sich das Planungsbüro „LARS consult“ aus Memmingen angenommen. Es hat in dem vom Freistaat geförderten Modellprojekt anhand zweier Beispielflächen in Gröbenzell vier verschiedene Szenarien erarbeitet. Das Resultat: Die zum Teil 30 bis 40 Jahre alten Bebauungspläne sollten nicht überarbeitet werden. Dabei seien zu viele „Kröten zu schlucken“, sagte Christian Wandinger bei der finalen Präsentation in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend.

2018 hatte das Gremium im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) die Leitidee verfasst, die bestehenden rechtsverbindlichen Bebauungspläne zu überarbeiten – und verabschiedete sich jetzt davon. Das geschah gegen das Votum der Grünen-Fraktion. „Wir machen uns nicht beliebt bei den Bürgern. Wir haben einfach materiell fehlerhafte Bebauungspläne – es gibt Handlungsbedarf, wir müssen nur das richtige Maß finden“, sagte der Zweite Bürgermeister Martin Runge.

Fehlende Fantasie?

Eine Änderung der Pläne komplett auszuschließen, wie es in der Beschlussfassung stehe, sei nicht der richtige Weg, findet auch Monika Baumann: „Die Ungerechtigkeiten sollten verschwinden, ich hätte mir da mehr Fantasie vom Büro gewünscht.“

Die Planer wiesen darauf hin, dass es noch verhältnismäßig viel unausgeschöpftes Baurecht in die Fläche gebe. Eine Nachverdichtung in die Höhe bei nicht mehr zeitgemäßen eingeschossigen Gebäuden sei jedoch sehr aufwendig beziehungsweise nicht möglich. Ein Mehr an Baurecht sei hingegen wiederum nicht mit dem Wunsch nach Erhalt von Grünflächen vereinbar.

Mehr grüne Dächer

Peter Falk (SPD) plädierte deshalb dafür, verstärkt auf Dachbegrünung zu setzen. So könne man Platz schaffen. Statt allerdings die kostenintensive Lösung Tiefgarage voranzutreiben solle man sich lieber der kommunalen Stellplatzverordnung annehmen. Immerhin: Falk findet schon, dass es etwas gebracht hat, das Planungsbüro einzubinden. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Anton Kammerl war ebenfalls d’accord. „Ich erinnere nur an die Überlegungen, die Bebauungspläne für das Gewerbegebiet zu ändern – da hätte man die Büchse der Pandora geöffnet.“

Bürgermeister Martin Schäfer (UWG) baut darauf, dass man trotz des Festhaltens an den Plänen immer wieder Lösungen für den Einzelfall finden werde: „Alles mit einem neuen Cut zu planen, wird nicht funktionieren.“ Vielleicht sei man etwas forsch gewesen mit den Ideen, man könne die Ratschläge ruhig annehmen – wenn auch mit einem Grummeln im Bauch.

