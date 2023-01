UWG-Gemeinderätin geht – eine gute Nachricht für die Grünen

Das Gröbenzeller Rathaus.

Die Grünen- Fraktion im Gemeinderat wächst wieder, statt in den vergangenen Monaten fünf hat sie nun wieder sechs Mitglieder.

Gröbenzell – Ursula Retz, die die Fraktion verlassen und zur UWG gewechselt hatte, beendet die Arbeit im Gremium nun ganz – sie ist weggezogen. Für Retz kehrt nun Monika Baumann in den Gemeinderat zurück und verstärkt die Fraktion der Grünen.

Ursula Retz war seit über 32 Jahren, seit Mai 1990, Mitglied des Gemeinderates, überwiegend in der Grünen- Fraktion. Doch im Herbst 2021 wechselte die 65-jährige Sozialpädagogin mit ihrer Fraktionskollegin Larissa Holmer zur UWG. „Das Miteinander in der Fraktion war sehr unerfreulich“, begründete Retz damals den Wechsel.

Ihren Austritt bedauert Ursula Eichinger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der UWG: „Wir finden das sehr schade.“ Grünen-Fraktionsvorsitzender Daniel Holmer ist dagegen „froh, wenn wir wachsen“. Er freut sich, dass jetzt eine Frau die fünfköpfige Männerriege der Grünen vergrößert. „Das steht uns gut zu Gesicht“, betont er. Er geht davon aus, dass Monika Baumann die Fraktion bereichern wird, denn unter anderem „hat sie einiges an Erfahrung“.

Die 70-jährige Medizinerin Monika Baumann war von 2008 bis 2020 bereits Mitglied des Gemeinderates. Monika Baumann liegen vor allem drei Themen am Herzen: zum einen ein Energiekonzept für die Gemeinde, ihr schwebt vor, dass Gröbenzell energieautark werden könnte. Zudem das Ortszentrum der Gemeinde, über das sich der Gemeinderat bereits viele Gedanken gemacht habe, wo jedoch nichts geschehen sei, obwohl das Zentrum, wie sie überzeugt ist, „zu einem Schmuckkästchen werden könnte“. Wichtig ist ihr aber auch das Klima im Gemeinderat. Sie betont: „Ich will in dem Gremium mit allen zusammenarbeiten.“ sus

