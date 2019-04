Veranstalter sagt Marktsonntag in Gröbenzell ab: Das steckt dahinter

Am Wochenende hätte der Gröbenzeller Marktsonntag stattfinden sollen. Daraus wird allerdings nichts: Der Veranstalter hat abgesagt. Das ist der Grund.

Gröbenzell – Die Genehmigung durch die Gemeinde für den Marktsonntag habe erst im Februar und somit zu spät vorgelegen, beklagt Michael Jaumann. Er ist der Vorsitzende des Gröbenzeller Gewerbeverbandes, der für die Veranstaltung zuständig ist. Es sei zu wenig Zeit geblieben, um den Markt zu organisieren. So müssten etwa die Fieranten, die mit ihren Ständen die Straßen säumen, früher informiert werden – mindestens einen Monat. Zumal am 28. April auch noch Marktsonntag in Fürstenfeldbruck ist. Das Rathaus reagiert überrascht auf die Kritik: Das Prozedere sei wie in den Jahren zuvor, heißt es auf Tagblatt-Anfrage. Und da habe es immer geklappt.

So liefen die Formalitäten ab: Am 20. Oktober vergangenen Jahres hatte Jaumann die Gemeinde um Genehmigung des Marktsonntags nebst Autoschau, eines verkaufsoffenen Sonntags anlässlich des Bürgerfestes am 14. Juli und eines Familieneinkaufstags am 10. November gebeten. Am 5. November ging der Antrag laut Eingangsstempel im Rathaus ein. Anfang und Mitte Januar erhielten die zuständigen Mitarbeiter die notwendigen Stellungnahmen der Kirchen und des Gewerbereferenten Stefan Steinherr.

Gröbenzeller Geschäftsleute sind verärgert wegen der Absage des Marktsonntags

Alle erteilten ihr Einverständnis – ebenso wie der Gemeinderat am 7. Februar. Das ist dem Gewerbeverbands-Vorsitzenden Jaumann heuer zu spät gewesen – in den vergangenen Jahren war der Zeitpunkt allerdings ähnlich. 2018 wurde die Genehmigung sogar noch zwei Wochen später, am 22. Februar, erteilt. Die verkaufsoffenen Tage hätten dennoch immer stattgefunden. Rathaus-Sprecherin Susanne Flügel erklärt: „Nach unserem Kenntnisstand bestand keine Veranlassung, das Prozedere zu ändern.“

Vor 2018 hatte Thomas Decker den Vorsitz des Gewerbeverbandes inne. Er berichtet, er habe die Fieranten immer bereits zum Ende des jeweiligen Vorjahres – im November beziehungsweise Dezember – angeschrieben und für den Marktsonntag im Frühjahr des kommenden Jahres gebucht. „Die Genehmigung des Gemeinderates war immer reine Formsache.“ Decker hat mittlerweile den Gewerbeverband verlassen und ist Vorsitzender der Selbstständigen in Gröbenzell. Bei ihm haben sich die Einzelhändler, die davon wussten, bereits über die Absage beklagt, sagt er.

Die Gröbenzeller Geschäftsleute hatten sich darauf eingestellt, ihre Läden am kommenden Sonntag zu öffnen. Eine von ihnen ist Susanne Schorer von Susannes Wohnideen. Auch sie ist enttäuscht. Denn: „Solche Veranstaltungen sind wichtig für uns, damit der Einkauf am Ort gestärkt wird.“

