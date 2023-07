Dank ihm sind die Gröbenzeller Hofflohmärkte Kult - „Für mich ist das echt eine Bereicherung“

Von: Guido Verstegen

Auch der Organisator ist wieder mit einem eigenen Stand am Start: Vuk Latinovic. © Guido Verstegen

Zehn Jahre, 20 Termine: Die Gröbenzeller Hofflohmärkte haben Teil zwei ihres Jubiläums gefeiert. Das Gesicht dahinter ist der Fotograf Vuk Latinovic.

Gröbenzell – Wenn Vuk Latinovic auf zehn Jahre Gröbenzeller Hofflohmärkte und insgesamt 20 Veranstaltungen dieser Art zurückblickt, dann denkt er nicht zuerst an die schwierige Startphase. Damals halfen ihm seine Kinder dabei, Flyer zu verteilen, schließlich meldeten sich 48 Teilnehmer an. Nein, dann lächelt er und sagt: „Für mich ist das echt eine Bereicherung, du lernst so viele nette Leute kennen und so viele unterschiedliche Charaktere.“

Im Jahr 2002 zog der 55-jährige Familienvater – verheiratet, zwei Söhne (13/26) und eine Tochter (24) – nach Gröbenzell. 2013 eröffnete der Fotograf dort seine „Fotobude“, hob ein Jahr später das Trödel-Spektakel aus der Taufe und war schon beim zweiten Termin überwältigt. Denn im Süden der Gemeinde, auf der anderen Seite der Bahngleise, nutzten auf Anhieb 150 Menschen die Gelegenheit, mit augenscheinlich überflüssigen Utensilien aus ihrem Haushalt anderen eine Freude zu machen.

Inspiriert von den Hofflohmärkten in München

„Heute gibt es ja eine regelrechte Hofflohmarkt-Euphorie, aber damals war das Prinzip in Gröbenzell noch nicht so bekannt“, sagt Latinovic. Als ihm vor vielen Jahren ein Freund von Hofflohmärkten in München erzählte, fand er das „eine coole Idee“ und setzte sie schließlich in die Tat um. Drei Aspekte sind ihm bei seinem Projekt besonders wichtig: Nachhaltigkeit, weil die Sachen nicht im Müll landen, sondern einen neuen Wert erhalten; die soziale Komponente der Begegnung, deren große Bedeutung vor allem in Zeiten von Corona-Hofflohmärkten deutlich wurde und der Spaß am Handeln. Latinovic: „So ein privater Hofflohmarkt hat so viele Vorteile – unter anderem bist du zuhause und musst sperrige Stücke nicht noch irgendwo hinfahren.“ Dann sei ihm schnell klar geworden, dass die Leute im Gröbenzeller Süden nur sehr wenig über die Menschen im Norden der Gemeinde wissen und umgekehrt: „Deshalb gibt es zwei Hofflohmärkte im Jahr.“

2023 war am 14. Mai zuerst der Süden an der Reihe, am vergangenen Sonntag belebten dann 208 Trödelhöfe den zweiten Teil des Jubiläums. Dass viele Teilnehmer ihre Einnahmen spenden, findet Vuk Latinovic einen lobenswerten Ansatz.

83-Jährige spendet ihre Einnahmen für den Tierschutz

Da ist zum Beispiel Christa Welz, die mit dem Geld aus ihrem Hofflohmarkt-Einsatz immer schon Tierschutz-Organisationen unterstützt. „Ich liebe Katzen und beherberge regelmäßig besonders hilfsbedürftige Tiere“, berichtet die 83-Jährige, die mit Freude feststellt, dass der eine oder andere Käufer für den guten Zweck gerne mal ein bisschen was drauflegt. Sie genieße in erster Linie das rege Treiben in den Straßen und den ausgiebigen Plausch in ihrer Garageneinfahrt: „Aber in diesem Jahr bin ich wahrscheinlich zum letzten Mal dabei, es ist ja doch alles ziemlich anstrengend für mich – doch für den Tierschutz spende ich weiter.“

Urgestein der Veranstaltung: Christa Welz (bunt gestreiftes T-Shirt) ist bereits 83 Jahre alt und genießt aber das rege Treiben in den Straßen. © Guido Verstegen

Organisator Vuk Latinovic denkt jedenfalls noch nicht ans Aufhören, ist auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Stand am Start – gerade erst hat sein alter Kaffeeautomat neue Besitzer gefunden – und hat schon persönlich vom Flohmarkt-Treiben profitiert. 2015 komplettierte er im Gröbenzeller Norden mit der noch fehlenden Vinylscheibe für vier oder fünf Euro seine Pumuckl-Plattensammlung: „Ich mag diesen bayerischen Humor, und für mich ist die Sammlung einfach Gold wert.“

