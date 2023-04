Neue Wanderkarte soll Wege rund um Gröbenzell zeigen

Von: Kathrin Böhmer

Sieht sich gerne als Gartenstadt wegen den vielen Bäumen: Gröbenzell © Weber

Naherholung wird in der Gemeinde Gröbenzell wörtlich genommen: Das Rathaus will eine Wanderkarte für den Ort erstellen.

Gröbenzell – Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Naherholung und Tourismus der West-Allianz umgesetzt. Dafür braucht es aber die Hilfe der Bürger.

Alle, die schöne Wege und Strecken in und um Gröbenzell kennen, werden gebeten, diese bis zum 15. Juli per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@groebenzell.de zu senden. Idealerweise kennzeichnen die Teilnehmer den Weg auf einer Karte und beschreiben den Verlauf.

Die Kriterien

Hierfür sollten bestenfalls folgende Kriterien beachtet werden: Routenführung, Wegbelag (zum Beispiel befestigter Feldweg, kein Gehweg), Länge der Wegstrecke, Eignung für bestimmte Personenkreise (etwa mit Gehhilfe oder Kinderwagen), besondere Aussichtspunkte oder Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke sowie möglicher Standort für eine Pause (Ruhebänke, Spielplatz, Gastronomie oder Rastmöglichkeit). Einzige Voraussetzungen an die Route sind, dass es sich um öffentliche Wege (keine Privatwege) handelt und diese hauptsächlich auf Gröbenzeller Flur liegen.

Wie das Rathaus in einer Pressemitteilung schreibt, hängt das Zustandekommen der Wanderkarte stark vom Interesse innerhalb der Gröbenzeller Bevölkerung ab. Falls keine (passenden) Vorschläge eintreffen, werde von der Idee wieder Abstand genommen.

