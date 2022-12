Weihnachtsgeschenk für Bergdoktor-Fans: Selbst die Mama ist gespannt

Von: Peter Loder

Beliebt wie eh und je: Die Bergdoktor-Mama Monika Baumgartner (l.) mit Ronja Forcher. © ZDF

Der Bergdoktor im ZDF gehört zu den beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Viele Fans fiebern schon der neuen Staffel entgegen, die in Kürze startet.

Gröbenzell – Mittendrin ist die Gröbenzeller Schauspielerin und „Bergdoktor-Mama“ Monika Baumgartner. Und die ist gerade noch richtig im Stress.

Selbst die Bergdoktor-Mama ist schon ganz gespannt. Die endgültige Fassung der neuen Staffel hat Monika Baumgartner alias Lisbeth Gruber nämlich noch gar nicht gesehen, der Dreh ist erst seit Kurzem abgeschlossen. Gemeinsam mit ihrem Partner Johann Böhmer wird es sich die 71-Jährige gemütlich machen und einschalten, wenn die Kult-Serie startet. Da ist endlich Zeit zum Durchschnaufen: „Zwischen Weihnachten und Neujahr lasse ich es ruhiger angehen und entspanne mich daheim in Gröbenzell.“

Das passt wunderbar: Denn der offizielle Sendetermin für die neuesten Geschichten aus Ellmau (Tirol) rund um den Bergdoktor Hans Sigl ist am Donnerstag, 29. Dezember, 20.15 Uhr im ZDF. Wer es gar nicht abwarten kann, kann schon früher reinzappen: Bereits eine Woche zuvor, am 22. Dezember, gibt es die Folgen in der Mediathek.

Bergdoktor: Terminkalender ist prall gefüllt

Monika Baumgartner kann man an diesem Tag sogar live erleben. Um 20 Uhr steht sie mit ihrer bayernweiten Bergweihnacht-Tournee auf der Bühne im Veranstaltungsforum Fürstenfeldbruck. Begleitet wird sie dort und tags darauf bei der finalen Vorstellung in Dingolfing von der Echinger Musikerfamilie Servi und dem Münchner Operntenor Sandro Schmalzl. Bei den vorangegangenen Aufführungen war Stofferl Well an ihrer Seite. Am vergangenen Samstag ging es sofort nach der Vorstellung in Würzburg mit einer nächtlichen Autofahrt zurück, weil gleich zwei Sonntagsauftritte hintereinander in Kempten und Bobingen auf dem Programm standen.

Der Terminkalender der Gröbenzeller Schauspielerin ist prall gefüllt. Sie wird außerdem gleich in mehreren Fernsehsendungen rund um Weihnachten zu sehen sein. An Heiligabend wird um 17.30 Uhr im BR die erstmals 2019 ausgestrahlte „Heilige-Nacht“-Weihnachtslegende von Ludwig Thoma wiederholt (mit den aus Günzlhofen stammenden Well-Geschwistern). Um 20.15 Uhr ist sie bei der ZDF-Show mit Carmen Nebel zu Gast. Die Festtags-Gala wurde bereits im November aufgezeichnet.

Nur ein paar Tage später saß Baumgartner in der live aus München übertragenen, ebenfalls von Nebel moderierten Benefiz-Sendung „Die schönsten Weihnachtshits“ am Spendentelefon.

Die letzte Klappe für die 16. Bergdoktor-Staffel fiel übrigens erst am 5. Dezember. Die Dreharbeiten zogen sich seit Mai das ganze Jahr über hin und waren noch immer von strengen Corona-Auflagen begleitet. Maskenpflicht am Set (außer bei laufenden Kameras) und tägliche Tests waren zwingend vorgeschrieben.

Bergdoktor: Corona bei Dreharbeiten

Trotzdem, so verrät die Schauspielerin: „Viermal wurden Kollegen positiv getestet, was kurzfristige Umplanungen nötig machte. Obwohl sie keine Symptome hatten, war das für alle Beteiligten nicht lustig.“ Baumgartner ist aber routiniert, immerhin ist sie seit 2008, also von Beginn an, Teil der Stammbesetzung. Ans Kürzertreten denkt die 71-Jährige aber noch lange nicht. „Ein spontaner Kurzurlaub im Januar, dann geht’s wieder los.“

Bergdoktor: Dankbar für jeden Moment

Dann steht die 17. Staffel Bergdoktor an. Zwei der Hauptdarsteller leben übrigens auch privat in unmittelbarer Umgebung: Hans Sigl wohnt am Ammersee, sein Filmbruder Heiko Ruprecht in Fürstenfeldbruck. Und es gibt bereits Anfragen für zwei Spielfilme. „Es ist doch schön, wenn das Publikum noch auf einen wartet“, sagt Monika Baumgartner

Ohnehin sei sie angesichts der Krisen und Kriege „dankbar für jeden friedlichen Moment“, hält inne und gewährt Einblick in ihr Seelenleben: „Wenn ich auf der Bühne sitze und die Weihnachtsgeschichte erzähle, denke ich oft an Menschen, die gerade in diesem Augenblick vor einer schrecklichen Situation stehen. Etwa in der Ukraine. Dann danke im Stillen: Mein Gott, geht’s uns noch gut.“

