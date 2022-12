Worte sind ihre Geheimwaffe

Von: Ulrike Osman

Mitreißend: Christina Flegl bei ihrem großen Auftritt. © mm

Ein Referat in der Schule halten, sprechen vor vielen Menschen, vielleicht sogar vor Fremden: Für viele ist das ein Alptraum. Nicht so für eine Gröbenzellerin. Sie kann alle an die Wand reden und wurde kürzlich sogar ausgezeichnet.

Gröbenzell – Vor Publikum auf einer leeren Bühne stehen und einen Vortrag halten – ohne Manuskript. Ohne ein Pult, an dem man sich festhalten kann. Ohne Power-Point-Präsentation, um den vielen Augenpaaren noch etwas anderes zum Anschauen zu geben als die eigene Person. Vielen Menschen dürfte diese Vorstellung den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Nicht so Christina Flegl. Die 53-Jährige liebt solche Auftritte. Und der Erfolg gibt ihr Recht – vor kurzem wurde sie für ihre Redekunst sogar ausgezeichnet.

Speaker-Slam

Die Augenoptikerin aus Gröbenzell hat den zwölften internationalen Speaker-Slam im rheinland-pfälzischen Mastershausen gewonnen – einfach mal so, aus dem Ärmel. 147 Teilnehmende aus 18 Nationen bewarben sich um den Titel. Flegl hat sie alle an die Wand geredet. „Nervös war ich schon“, sagt sie rückblickend. „Aber ich habe keine Angst vor Vorträgen. Ich glaube, das liegt mir einfach.“

Sein Thema durfte jeder frei wählen. Die Augenoptikerin sprach über ihr Spezialgebiet – gutes Sehen, genauer gesagt, über Brillen und Sehen in der digitalen Zeit. Das betrifft jeden und dürfte ihr einen Grundstock an Publikumsinteresse gesichert haben. Ihre mitreißende Vortragstechnik, gepaart mit einer Portion Humor und griffigen, gut verständlichen Erklärungen taten ein Übriges. „Unsere Augen sind anatomisch betrachtet noch aus den Zeiten der Jäger und Sammler“, machte Flegl den 200 Zuhörern klar. „Wir nutzen sie heute aber als Präzisionsinstrumente. Für die Augen ist das ein Wahnsinnsstress.“

Sie sprach über Dioptrien und Brillengläser, über Augenkorrekturen und Sehschärfe. Sie gab Tipps, was man den Augen bei stundenlanger Arbeit am Bildschirm Gutes tun kann – „blinzeln, in die Ferne schauen, ab und zu aufstehen und rausgehen“. Kompakt musste das Ganze auch noch sein, denn nach vier Minuten wurde das Mikrofon gnadenlos abgeschaltet.

Bewertet wurden die Vorträge von einer Jury und vom Publikum mithilfe einer Applausmessung. Am Ende der mehrstündigen Veranstaltung konnte Christina Flegel von Veranstalter Hermann Scherer die Siegerurkunde entgegennehmen. Sie hängt inzwischen im Geschäft in Gröbenzell.

Fachakademie

Eine besondere Vorbereitung habe die Teilnahme am Rednerwettstreit nicht erfordert, erzählt die 53-Jährige. „Ich bin ja seit 25 Jahren in der Materie drin.“ So lange betreibt sie bereits ihre eigene Praxis. Auch an der Fachakademie für Augenoptik hat sie unterrichtet und festgestellt, dass ihre Art bei den Zuhörern ankommt. „Mein Unterricht war beliebt.“

Neben ihrem Geschäft will die Mutter zweier erwachsener Kinder nun ihre Vortragstätigkeit ausbauen. Demnächst wird sie als Referentin an der Fachhochschule München zu hören sein. Darüber hinaus hat sie bereits die ersten Folgen eines eigenen Podcasts produziert. Da geht es zum Beispiel um das Sehen bei Babys und Kleinkindern oder um den möglichen Zusammenhang zwischen Augen- und Schulproblemen. „Und es gibt die Option eines Lehrauftrags“, erzählt Flegl. „Ich freue mich sehr auf diese neuen Aufgaben.“

