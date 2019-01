Zwei Radwege an der Straße nach Lochhausen

Benjamin Miskowitsch, CSU-Landtagsabgeordneter für den östlichen Brucker Stimmkreis, hat sich kürzlich per Brief beim zuständigen Ministerium für einen zusätzlichen Geh- und Radweg nördlich der Staatsstraße 2345 zwischen Gröbenzell und Lochhausen stark gemacht.

Gröbenzell – Wie aus der Antwort hervorgeht, wird der Freistaat den Vorschlag im Zuge des Straßenausbaus weitreichend unterstützen. Es gibt bereits einen Radweg an dem hoch frequentierten Abschnitt zwischen Gröbenzell und Lochhausen, nun soll noch ein weiterer folgen.

„Ich freue mich sehr, dass der Staatsminister die von mir vorgetragenen Argumente aufgegriffen hat“, teilt CSU-Landtagsabgeordneter Miskowitsch mit. Zunächst ist die Wiederherstellung des Radwegs auf der Südseite mit einer durchgehenden Breite von drei Metern geplant, womit dann ein Zwei-Richtungs-Betrieb möglich ist. Bei der anstehenden Brückenerneuerung über den Erlbach wird eine ausreichende Breite für einen nördlichen Geh- und Fahrweg bereits eingeplant. Die Mehrkosten trägt der Freistaat. Dadurch wird eine teure nachträgliche Verbreiterung der Brücke oder eine eigene Geh- und Radwegbrücke vermieden.

Außerdem würde der Freistaat die Bauüberwachung für den zweiten Radweg unentgeltlich übernehmen, sofern der Straßenausbau und der Radwegebau gleichzeitig erfolgen. Auch will das Staatliche Bauamt in Freising gemeinsam mit der Gemeinde Gröbenzell nach Lösungen suchen, wie mit möglichst geringen Kosten die Kreuzung von Lena-Christ- und Liegnitzer Straße am Ortseingang von Gröbenzell umgebaut werden kann. Damit soll die Anbindung des nördlichen Geh- und Radweges hergestellt werden.

Gemeinde zahlt

Allerdings müsste die Gemeinde den weiteren Geh- und Radweg entlang der Staatsstraße 2345 allein finanzieren, den Grund erwerben und Baurecht schaffen, wobei der Freistaat eine Förderung aus dem Finanzausgleichsgesetz in Aussicht stellt. „Der Freistaat Bayern kommt damit der Gemeinde Gröbenzell sehr weit entgegen“, freut sich Miskowitsch, Es liege nun allein an ihr, ob sie das Angebot annehmen will. Einen konkreteren Zeitplan gibt es nicht. Die Bauarbeiten verzögern sich jedoch wegen der Hochwasserproblematik.