Häuser thermisch erkunden

Das Klimaschutzmanagement des Landkreises bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt am 23. Februar einen Thermografie-Rundgang an. Er ist begrenzt auf das Gebiet südlich der Landsberger und östlich der Spange.

Germering - Der Rundgang beginnt um 18 Uhr am S-Bahnhof Harthaus. Es können alle Interessierten teilnehmen. Er wird von einem zertifizierten Thermografen und Energieberater geleitet. Einige der Häuser werden gemeinsam durch eine Wärmebildkamera begutachtet. Dabei fallen sofort Stellen an der Hausfassade ins Auge, wo viel Wärme verloren geht. Der Thermograf erklärt deren Zustandekommen und gibt Tipps zur energetischen Sanierung.

Hausbesitzer können sich bis zum 20. Februar bei Monika Beirer, Telefon (0 81 41) 51 93 42, anmelden. Weitere Infos auf www.lra-ffb.de.