Technische Probleme an Zügen: 500 Fahrgäste stranden in Haspelmoor

Bahnstrecke Augsburg-München

Knapp 500 Fahrgäste sind am Sonntag in Haspelmoor gestrandet und um die 100 bei Lochhausen. Grund waren technische Probleme in Zügen des Betreibers Go Ahead. Die Bahnstrecke Augsburg-München war über Stunden lahmgelegt.

Landkreis – „Wir sind völlig ratlos“, sagte ein Sprecher des Zugbetreibers Go Ahead am Montagvormittag. Denn fast zeitgleich blieben zwei Züge auf der Strecke Augsburg/München am späten Sonntagnachmittag wegen eines technischen Defekts liegen. Der eine bei Haspelmoor, der andere zwischen Olching und Pasing. Beide Male war es zumindest ein ähnlicher, wenn nicht der gleiche Defekt: An beiden Zügen waren Stromabnehmer defekt, so dass die Züge nicht weiterfahren konnten. Auch die Klimaanlage funktionierte bei sommerlichen Temperaturen nicht mehr. „Das ist eine eigenartige Parallelität, es ist rätselhaft“, sagte der Go-Ahead-Sprecher.

Zug wird in Bahnhof geschleppt

Der Zug bei Haspelmoor blieb etwa um 16 Uhr auf offener Strecke liegen, konnte dank eines zweiten Triebwagens aber noch in den Bahnhof geschleppt werden. Dort mussten um die 500 Fahrgäste aussteigen. Die Zahl der Menschen in dem Hattenhofener Ortsteil hatte sich dadurch vorübergehend fast verdoppelt. Feuerwehr und Rotes Kreuz kümmerten sich unter anderem mit Getränken um die Menschen. Die Einrichtung eines Ersatzverkehrs dauerte Stunden. Busse waren nicht zu bekommen, so dass man Taxis organisieren musste, erklärte der Go-Ahead-Sprecher. Der letzte Reisende verließ Haspelmoor um 19 Uhr. In Lochhausen mussten um die 100 Fahrgäste den Zug auf offener Strecke verlassen, erzählte der Go-Ahead-Sprecher.

+ Am Bahnhof in Haspelmoor tummelten sich plötzlich um die 500 Menschen. Sie wurden von der Feuerwehr versorgt. © Feuerwehr Hattenhofen

Wegen der beiden Defekte war der Zugverkehr Augsburg-München über Stunden lahm gelegt. ICEs aus Norden kommend etwa wurden im Bahnhof Augsburg zurück gehalten. Angesichts der zurückliegenden Pannen spricht der Go-Ahead-Sprecher von einer „Pech-Serie“. Natürlich sei das nicht der Anspruch seines Unternehmens, das in solchen Fällen finanzielle Einbußen hat. „Uns tut das sehr leid.“ Beide Züge seien mittlerweile in die Werkstatt geschleppt worden und würden genau untersucht. Die für Vorkommnisse bei der Bahn zuständige Bundespolizei wurde nach eigenen Angaben nicht über die Vorfälle informiert.

Arbeitsreicher Sonntag für die Feuerwehr

Die Panne bescherte auch der Hattenhofener Feuerwehr einen außergewöhnlichen Sonntagnachmittag. Die Helfer rückten mit 21 Einsatzkräften zum Bahnhof aus, um sich um die gestrandeten Fahrgäste zu kümmern. Wie Kommandant Jörg Sändig berichtet, verteilten die Feuerwehrleute Wasser und Apfelschorle an die Menschen.

Zudem mussten die Brandbekämpfer als Übersetzer fungieren. „Im Zug war eine größere Reisegruppe aus Asien“, sagt Sändig. Diese hätten kein Deutsch gesprochen, die Zugbegleiter kein Englisch. Man habe den Touristen dann auf Englisch erklärt, was los sei.

Insgesamt sei die Stimmung trotz des ungeplanten Stopps in der bayerischen Provinz gut gewesen. „Die Menschen haben ihr Schicksal gleichmütig hingenommen“, so der Kommandant. Viele hätten sich auch für die gute Versorgung durch die Helfer bedankt.

Eine herbe Enttäuschung musste offenbar eine Gruppe Fußball-Fans aus Dortmund hinnehmen. Die Schlachtenbummler wollten zum Spiel ihrer Mannschaft nach Augsburg. „Sie haben die Partie wohl verpasst“, sagt Kommandant Jörg Sändig.

