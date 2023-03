Am Jagdparcours wird wieder mehr geschossen

Von: Eva Strauß

Auf der Schießanlage trainieren Jäger ihre Fähigkeiten am Gewehr. © Weber

Die Auseinandersetzung um den Jagdparcours ist nach wie vor nicht abschließend geklärt. Aktuell wird dort wieder mehr geschossen – das ist erlaubt.

Hattenhofen – Der Streit schwelt schon länger. Die bei Jägern und Jagdschulen beliebte Einrichtung gibt es seit Jahrzehnten. Doch nach einer Ausweitung des Betriebs war es zu immer mehr Klagen von Anwohnern wegen Lärms gekommen. Das Landratsamt hatte daraufhin Auflagen zum Lärmschutz erlassen. Demnach durften nur noch 2200 Schuss am Tag abgefeuert werden – für einen wirtschaftlichen Betrieb zu wenig, so der Betreiber. Er klagte vor dem Verwaltungsgericht gegen die Anordnung, ebenso wie gegen Bußgeldbescheide wegen mutmaßlicher Überschreitungen dieser Auflage. Nach einem Erörterungstermin Ende 2021 vor dem Verwaltungsgericht musste die Kreisbehörde die Schussbegrenzung aufheben – und bekam den Hinweis, die Betriebszeiten in den Blick zu nehmen.

Das tat das Landratsamt und legte im Mai 2022 fest, dass nur noch am Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 16 Uhr geschossen werden darf. Doch auch eine Beschränkung der Öffnungszeiten auf einzelne Wochentage habe das Gericht mittlerweile in einer Zwischenstellungnahme im laufenden Verfahren (es sind noch Klagen anhängig) als unzulässig erachtet, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit.

Verfahren läuft

Hinzu kommt, dass der Betreiber die beabsichtigte Erweiterung der Betriebszeiten bei genehmigter Schusszahl pro Tag beim Landratsamt angemeldet hatte. Dem sei aus immissionsschutzrechtlicher Sicht nichts entgegenzuhalten, so die Kreisbehörde. Der Immissionsrichtwert werde auch bei der Betriebszeitenerweiterung auf fünf Tage die Woche eingehalten – die Erlaubnis musste also erteilt werden. Das Landratsamt weist aber darauf hin, dass das Gerichtsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. es

