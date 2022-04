Bei Buchvorstellung gibt’s Limo für den Limonaderer-Autor

Michael Wolf, „Limonaderer“ der dritten Generation, überreichte Ludwig Koschier ein Tragerl mit Getränken. © Metzler

Ludwig Koschier hat sein Buch „Der Limonaderer von Saubach“ mit Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend in Hattenhofen im Gasthof Eberl vorgestellt.

Hattenhofen - Zu der Veranstaltung des Vereins „Lebensraum Haspelmoor“ waren 80 Besucher zugelassen. Sie erlebten eine kurzweilige Präsentation, umrahmt von der Bläsergruppe „Hattenhofer Blech“.

Vereinsvorsitzender Wolfram Scheuermann sagte zu Beginn: „Jeder von uns war der Ansicht, dass genau solche Geschichten, wie sie Ludwig aufgeschrieben hat, ein kleines Zeitdokument unseres Dorfes sind.“ Die Zeitzeugen werden immer weniger, meinte Bürgermeister Franz Robeller. Auch er begrüße daher die Herausgabe des Buches und dankte dem Verein.

Bilder der Vergangenheit

Der 82-jährige Koschier dankte dem früheren Kreisheimatpfleger Toni Drexler sowie dem Verleger Josef Bauer: „Sie haben es möglich gemacht, dass ich meine Gedanken anderen Menschen zugänglich machen konnte.“ Koschier lebt bereits seit längerer Zeit im Berchtesgadener Land, doch er kam gerne in den Gasthof Eberl: „Hier in dem Saal habe ich als 16/17-jähriger Bursch getanzt.“

Vor drei Jahren hatte er beschlossen, seine Erinnerungen aufzuschreiben: „Viele Bilder meiner alten Heimat tauchten vor meinen Augen auf. Vielleicht könnt ihr das beim Lesen des Buches nachvollziehen und euch einfühlen in vergangene Zeiten.“

Drexler betonte, dass der Verein zur Aufgabe habe, nicht nur die Natur des Moors in den Fokus zu stellen, sondern auch den hier lebenden Menschen die Geschichte der Orte „im Dunstkreis des Haspelmoors“ näher zu bringen. Durch das Fürstenfeldbrucker Tagblatt – in unserer Zeitung waren Geschichten Koschiers erstmals erschienen – habe er vom Autor erfahren und gedacht: „Der muss her.“ Im Buch findet der Leser nun viele wertvolle Anekdoten, so Drexler: „Für die Heimat sind diese kleinen Episoden wichtiger als große Weltpolitik.“

Aus der damaligen Zeit

Das Buch liefere Erinnerungen, sagte Vize-Vereinsvorsitzender Alfred Beheim: „Es beantwortet viele Fragen aus der damaligen Zeit.“ Und bezogen auf den Titel des Werks sagte Beheim: „Für dich und für uns ist der Titelheld ein ständiger Begleiter aus dieser Zeit. Schon als Bub habe ich mich gefreut, wenn der Wolf (Anm.d.Red.: Getränkebetrieb aus Oberschweinbach) seine Getränke ausgefahren hat.“ Er hoffe, dass auch viele Jüngere die Geschichten lesen.

„Ich bin der Limonaderer der dritten Generation“, meldete sich Michael Wolf vom gleichnamigen Getränkebetrieb zu Wort. Er überreichte Koschier ein Tragerl Getränke in Erinnerung an damals.

Zwischen den einzelnen Reden gab Koschier einige seiner Erlebnisse zum Besten. Dann war es mucksmäuschenstill im Saal – und am Ende erhielt der 82-Jährige viel Beifall. Es sei eines der wenigen Bücher, das er zu Ende gelesen habe, meinte der Verleger Josef Bauer.

