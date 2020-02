Großraumzulage für Gemeinde-Mitarbeiter

Die Gemeinde Hattenhofen zahlt in Zukunft an einige seiner Mitarbeiter eine „Großraumzulage München“ – genau wie die anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf (VG).

Hattenhofen – Die Zulage wird für Beschäftigte der Entgeltgruppen EG 1 bis EG 9 und S 1 bis S 15 ausbezahlt, Besserverdienende erhalten sie nicht.

Die 17 Gemeindebeschäftigten, die die Zulage erhalten, dürfen sich auf 270 Euro zusätzlich im Monat freuen, falls sie in Vollzeit arbeiten. Pro Kind, das noch Kindergeld erhält, kommen nochmal 50 Euro dazu. Für Teilzeitbeschäftigte werden die Summen entsprechend an die Arbeitszeit angepasst. 2020 entstehen für Hattenhofen damit 51 000 Euro an Brutto-Gesamtkosten. Die Großraumzulage richtet sich nach dem Arbeits- und nicht nach dem Wohnort.

Für Bürgermeister Franz Robeller (UWG Haspelmoor) war der Schritt, den die Landeshauptstadt selbst im Vorjahr als Erste angestoßen hatte, unvermeidlich: Ansonsten würde man sich bei der Suche nach Gemeinde-Personal, wie zum Beispiel Erzieherinnen für Kindergarten und Kinderkrippe, in Zukunft wohl sehr schwertun. Der Gemeinderat stimmte der Zulage einstimmig zu. fd