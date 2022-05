Wahrscheinlich einmalig: Das Loch für den Maibaum wird im Haspelmoor per Hand gegraben

Harte Arbeit: Das Maibaum-Team gräbt rund 3,40 Meter tief und bewegt dabei bis zu 25 Kubikmeter Erde – alles per Hand. © gog

So viele Maibäume wie noch nie wurden heuer am 1. Mai aufgestellt. In Haspelmoor dürfte das Ereignis noch bei einigen in Form von Schwielen an den Händen nachwirken.

Haspelmoor – Die stammen allerdings nicht vom Aufstellen – sondern vom Graben. Denn in Haspelmoor wird für jeden neuen Maibaum eigens ein großes Loch geschaufelt – per Hand.

„Bei uns wird das seit bestimmt 40, 50 Jahren schon so gemacht“, erklärt Lorenz Krebold, der heuer erstmals für die Organisation zuständig war. „Da legen die Haspelmoorer auch viel wert drauf“, betont der 30-Jährige. Ihm ist keine andere Ortschaft bekannt, in der das noch genauso gemacht wird.

Die Grube ist wie ein Trichter geformt. © gog

Natürlich gebe es jedes Mal Überlegungen, ob man sich das Ganze nicht sparen könne und einen Bagger die Arbeit erledigen lassen solle. „Aber es wird immer wieder darauf gesetzt, dass das Schaufeln genauso wie das Aufstellen alles per Hand erledigt wird“, so Krebold.

Zwölf Stunden wird dann geschuftet. Am Freitag vor dem 1. Mai haben die Maibaumfreunde Haspelmoor angefangen, das Loch auszuheben. Irgendwann mitten in der Nacht war es endlich geschafft. Am Ende war es 3,40 Meter tief. Rund 25 Kubikmeter Erde wurden bewegt.

Trichterförmig

Das Loch muss trichterförmig ausgehoben werden. Etwa acht bis zehn Mann treffen sich für die schwere Arbeit. Können anfangs noch fast alle gleichzeitig mithelfen, werden es dann, je weiter es hinunter geht, immer weniger. Eine Einfassungsrinne muss ebenfalls gegraben werden, damit der Maibaum in der Spur bleibt und so eine leichte Führung bekommt, erklärt Krebold. Das Loch werde selbstverständlich eingezäunt, damit niemand hineinfallen kann. Wenn Regen angesagt ist, müssen es die Haspelmoorer zusätzlich gut abdecken. Sonst fällt das Maibaumaufstellen buchstäblich ins Wasser.

In Haspelmoor wird in der Regel alle zwei Jahre ein Baum aufgestellt. Vier bis sechs Wochen vorher treffen sich die Maibaum-Freunde. Heuer, bei Krebolds Feuertaufe, hat alles geklappt. Das Kommando beim Aufstellen hatte wieder Thomas Sedlmayr und hinterher wurde ordentlich gefeiert – auch mit Schwielen an den Händen und Muskelkater am ganzen Körper. gog

