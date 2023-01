Abwasserpreis verdoppelt sich fast

Von: Eva Strauß

Für Wasser wie Abwasser muss man tiefer in den Geldbeutel greifen (Symbolbild) © IMAGO/Michael Bihlmayer

Nun steht fest, wie viel die Hattenhofener für ihr Abwasser zahlen müssen: 5,49 Euro pro Kubikmeter. Das hat der Gemeinderat mit 7:8 Stimmen beschlossen.

Hattenhofen – Das sind 2,69 Euro pro Kubikmeter mehr als in der Vergangenheit.

Dass die Hattenhofener ab 2023 deutlich tiefer in die Tasche für die Entsorgung des Abwassers greifen müssen, war klar. Denn in einem Bürgerentscheid im Februar 2022 hatten sie dafür gestimmt, dass der Anschluss an die Kläranlage Mammendorf rein über die Abwassergebühren finanziert werden soll. Alternative wäre eine Mischfinanzierung – sprich über Abwassergebühren und Verbesserungsbeiträge – gewesen, welche der Gemeinderat favorisiert hatte.

Mit 5,49 Euro pro Kubikmeter kommen die Hattenhofener aber noch gut weg. Denn Richard Furtmeier, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mammendorf, hatte einen Preis von 7,36 Euro pro Kubikmeter Abwasser vorgeschlagen, wie Hattenhofens Bürgermeister Franz Robeller auf Nachfrage erklärt. Die Betriebskosten in der Mammendorfer Kläranlage seien relativ hoch.

„Wir mussten den Preis aber etwas drücken“, sagt Robeller. Denn in einem Bürgerbrief im Vorfeld von Bürgerentscheid und Ratsbegehren hatte er geschrieben, dass der Preis sich um bis zu 2,85 Euro erhöhen könnte – aber eben nicht noch mehr. „Da sind wir jetzt ungefähr gelandet.“

Die neue Gebühr gilt rückwirkend zum 1. Januar 2023. „Wenn man sieht, es reicht doch nicht, dann müssen wir nächstes Jahr nachjustieren“, sagt Robeller im Gespräch mit dem Tagblatt.

