„Singet froh im Brucker Land“: Blechbläser seit 40 Jahren einzigartig

Von: Dieter Metzler

Teilen

Hattenhofer Blech: Das Ensemble heut © Privat

Eine Hochzeit und ein Adventssingen der Sängerrunde Hattenhofen haben 1983 zur Gründung von „Hattenhofer Blech“ geführt. Dieses Jahr feiert das Blechbläser-Ensemble seinen 40. Geburtstag.

Hattenhofen – Der Zusammenschluss mehrerer Blechbläser führte 1983 zur Gründung der Gruppe, die längst eine Sonderstellung im Landkreis einnimmt. Denn die heute 18 Mitglieder können sich der Einzigartigkeit rühmen, berichtet Hattenhofer-Blech-Chef Wilhelm Then stolz: „Außer uns gibt es kein weiteres klassisches Blechbläser-Ensemble im Landkreis.“ So ist das Ensemble gefragt für Auftritte zu weltlichen und kirchlichen Anlässen. In wechselnden Besetzungen vom Quartett/Quintett bis zum Tentett und manchmal auch in noch größerer Besetzung setzen die Blechbläser Maßstäbe und zählen zur Spitze ihrer Zunft.

Erste Versuche

Schon in den 1970er-Jahren habe es Versuche gegeben, eine Blechbläser-Gruppe zu etablieren, erzählt Then. Nach den Auftritten bei der besagten Hochzeit und dem Adventssingen stellten die Blechbläser fest, dass sie regelmäßig zusammen musizieren möchten. So entstand „Hattenhofer Blech“. Einen Verein gründete man nicht, trotzdem hält die Gruppe fest zusammen. Vor Auftritten wird gefragt, wer Zeit hat, daraus ergeben sich Zusammensetzung und Stückauswahl. Die Liebe zur Musik und zum Musizieren verbindet die Blechbläser. So sind die Gründungsmitglieder Karli Lais, Michael Trauner, Dieter und Wilhelm Then sowie Rasso Ostermeir noch aktiv dabei. Insgesamt besteht die Gruppe aus 16 Blechbläsern, zwei Schlagwerkern und zwei Dirigenten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Fanfare

„Besonders stolz sind wir auf unsere Fanfare ,Singet froh im Brucker Land‘, die beim Treffen des Sängerkreises Fürstenfeldbruck jährlich erklingt“, erzählt Then. Nachdem die Noten für die erstmals 1955 in Maisach erwähnte Fanfare verschwunden waren, hatte der erste Posaunist des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, Hansjörg Profanter, auf Bitte der Blechbläser das Stück neu geschrieben, sodass es die Blechbläser neu aufnehmen konnten.

So wird der Geburtstag gefeiert Die „Missa Katharina“ des niederländischen Komponisten Jakob de Haan für Sopran, Chor und Orchester haben sich die Hattenhofener Blechbläser für ihren 40. Geburtstag vorgenommen. Die erste Aufführung ist für Christi Himmelfahrt, 18. Mai, in der Kirche in Moorenweis geplant. Zu Kirchweih am 15. Oktober ist das Werk dann in der Bruder-Konrad-Kirche in Gernlinden zu hören. „Dazu werden wir uns, wie schon öfter, mit Oboe, Klarinetten, Bassgeige und Pauken verstärken“, berichtet Wilhelm Then.

Das Werk ist dem Ensemble bekannt: Man hatte es 2015 zur 950-Jahr-Feier Hattenhofens in Brixen aufgeführt.

Sakrale Musik

Stolz ist man zudem auf die 2017 aufgenommene CD „Die Himmel erzählen“ mit sakraler Bläsermusik aus fünf Jahrhunderten. Eingespielt wurde die CD in der Kirche Bruder Konrad in Gernlinden. Seit 1988 besteht eine Freundschaft zu dem Kirchenchor unter der Leitung von Alfons Strähhuber.

Zu den schönsten Erinnerungen der Gruppe gehören die an die Auftritte im Herzkasperlzelt auf der Oidn Wiesn von 2013 bis 2019 – der frühere Kreisheimatpfleger Toni Drexler hatte für die Hörbacher Rassoräuber und die Hattenhofener Blechbläser den Kontakt nach München hergestellt. Die Blechbläser kamen so gut an, dass sie gleich als Tageskapelle engagiert wurden. Die Konzerte zum 40. Geburtstag (siehe Kasten) sollen nun ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte von „Hattenhofer Blech“ werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.