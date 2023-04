Feuerwehr löscht brennenden Misthaufen

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

feuerwehr-hattenhofen.jpg © Feuerwehr Hattenhofen

Die Feuerwehr Hattenhofen musste am Donnerstagnachmittag auf einen Bauernhof ausrücken: Ein Misthaufen hatte sich entzündet.

Hattenhofen - Wie die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite mitteilt, ging der Alarm am Donnerstag um 15.47 Uhr ein. Ein Misthaufen auf einem Bauernhof an der Hauptstraße hatte sich entzündet. Dieser grenzt an einen Stall an. Elf Einsatzkräfte der Hattenhofener Wehr sowie Unterstützer von der Feuerwehr Mammendorf löschten den Brand.

Zusammen mit der Landwirtin wurde der Misthaufen außerdem verteilt, um ein erneutes Entzünden zu verhindern. Nach etwa einer Stunde ging es zurück ins Feuerwehrhaus.