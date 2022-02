„Vom Leben in früheren Zeiten“: Erzählungen aus Kindheit werden zu Buch

Von: Helga Zagermann

Ludwig Koschier (Mitte) hat ein Buch über seine Kindheit in Hattenhofen geschrieben. Auf dem Weg zu Publikation halfen Alfred Beheim (l.) und Toni Drexler. (Archivfoto) © Dieter Metzler

Nun werden die Geschichten von seiner Kindheit und Jugend in Hattenhofen zu einem Buch: Ludwig Koschier hat es mit tatkräftiger Hilfe aus dem Landkreis geschafft, dass er mit 82 Jahren demnächst sein erstes Buch in Händen hält.

Hattenhofen – Einige seiner Texte waren zuerst als Serie im Brucker Tagblatt erschienen.

„Vom Leben in früheren Zeiten“ hieß die Serie, die im Juli 2020 im Fürstenfeldbrucker Tagblatt startete. In diesem Rahmen wurden kurze Erzählungen von Ludwig Koschier veröffentlicht: seine Erinnerungen an Kindheit und Jugend in Hattenhofen. Als er acht Monate alt war, zogen seine Eltern aus Kärnten in das 300-Seelen-Dorf Hattenhofen – sein Vater hatte die Stelle eines Arbeitsdienstführers im Lager Haspelmoor bekommen.

Jeder kannte in seiner Heimat jeden, jeder schaute auf jeden. Und so erlebte Koschier einiges, bis er mit fast 18 Jahren der Arbeit wegen nach München zog.

Großes Interesse

Längst lebt der heute 82-Jährige im Berchtesgadener Land. Vor zwei, drei Jahren fing er an, seine Erinnerungen aufzuschreiben – Notizen dafür lagen schon seit drei Jahrzehnten bereit. Und dann wandte er sich an das Brucker Tagblatt und bot seine Texte an. So erschienen im Rahmen der Serie etwa zehn Kurzgeschichten, die auf großes Interesse stießen.

Ende Oktober 2020 erschien im Tagblatt die letzte Folge. Doch Koschier wollte seine Erinnerungen einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. So entstand der Kontakt zum früheren Kreisheimatpfleger Toni Drexler und zu Alfred Beheim vom Verein Lebensraum Hattenhofen. Im Oktober 2021 traf sich das Trio zum Kennenlernen im Eberl in Hattenhofen. Drexler und Beheim waren sich einig, dass die Geschichten erhalten werden müssten – und wurden aktiv: Drexler ließ seine Kontakte zum Allgäuer Bauer-Verlag spielen, der erst kürzlich Drexlers Buch „Vom Finsterbach zum Mississippi“ herausgebracht hatte. Und Beheim konnte Geld beisteuern: Weil in der Satzung des Vereins als ein Zweck die „Vermittlung der Geschichte des Haspelmoors und seiner Umgebung“ genannt ist, kann der Verein die Publikation finanziell fördern. Und er wird auch 200 der insgesamt 300 Exemplare abnehmen und in Hattenhofen und im Landkreis an den Mann bringen.

Buch umfasst 90 Seiten

Im April oder Mai wird sein Buch erscheinen, weiß Koschier. Die letzten Druckfahnen mit letzten Korrekturen hat er bereits an den Verlag zurückgesendet. 90 Seiten soll das fertige Werk haben, es wird für zwölf Euro verkauft. Die Geschichten reihen sich zeitchronologisch aneinander. Koschiers Arbeitstitel für das Werk war „Meine Kindheitserinnerungen und Dorfgeschichte von Hattenhofen“. „Aber der Verlag meinte, da muss ein griffiger Titel her“, berichtet der 82-Jährige. Und so heißt das Buch nun ,Der Limonaderer von Saubach‘.“ Freilich gibt es einen Untertitel, der auf Hattenhofen verweist.

Weil die Erinnerung an den Limonaderer eine von Koschiers Lieblingserinnerungen an die Kindheit ist, stimmte er gerne zu. Die Geschichte erzählt von dem Glücksgefühl, die eine Limo-Lieferung aus Oberschweinbach auslöste. Den Getränkehandel Wolf im Nachbarort gibt es noch heute – und im Firmenarchiv fand sich ein altes Foto, das den ersten Limolaster zeigt, der in den 1930er- und 1940er-Jahren unterwegs war. Dieses Foto ziert als Titelfoto das Buch.

Zeitgeschichtliches Dokument

Auch wenn Regionalliteratur einen begrenzten Käuferkreis hat, ist Drexler der Meinung: „Solche Geschichten dürfen nicht verloren gehen.“ Daher habe er Koschier gerne an den Verlag vermittelt. Und Beheim freut sich, dass das „zeitgeschichtliche Dokument“, wie er das Buch nennt, demnächst erscheint. Man wolle bei den Vereinsmitgliedern und historisch Interessierten für das Werk werben und, wenn es die Pandemie zulässt, eine Lesung organisieren.

Mit Ludwig Koschier warten seine Frau („Sie sagt immer: Du bist mit dem Kopf nur noch in Hattenhofen“), seine beiden Söhne und die fünf Enkel darauf, dass das Buch gedruckt ist. Dann erfahren auch die Bekannten des 82-Jährigen am Stammtisch und im Café von seinem Erfolg – die wissen nämlich noch nichts: „Ich will es ihnen erst sagen, wenn es wirklich wahr geworden ist.“

