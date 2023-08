Bahnhöfe im Westkreis: Historischer Haltepunkt im Dornröschenschlaf

Von: Dieter Metzler

Unterstand, Uhr, Display mit der Abfahrtszeit und Schaukasten mit Informationen: Der Bahnsteig ist grundsätzlich recht gut ausgestattet. © Metzler

Die S-Bahn hält hier nicht, nur ein paar Regionalzüge pro Tag – und um die muss man kämpfen. Der Bahnhof in Haspelmoor fristet ein stiefmütterliches Dasein, dabei war er einst so wichtig.

Haspelmoor – Und so kämpfen die Gemeindeverwaltung von Hattenhofen und der Verkehrsausschuss weiter für eine Taktverdichtung.

Von den guten, alten Zeiten, als der Bahnhof noch über einen beheizten Warteraum und eine Toilette im Bahnhofsgebäude verfügte, können die Fahrgäste heutzutage nur noch träumen, sagt Hattenhofens Bürgermeister Franz Robeller. Das alte Bahnhofsgebäude ist schon lange geschlossen und wurde von der Bahn verkauft. So gibt es keinen Kiosk, keine öffentliche Toilette. Unterstellen können sich Fahrgäste nur auf dem Bahnsteig.

Eine Buslinie fährt mit Einschränkungen

Schön will man’s aber wenigstens haben. Unter der Ägide der Zukunftswerkstatt Hattenhofen haben Kinder der Grundschule die Wände der Fußgängerunterführung bemalt. Auf dem Weg zum Bahnsteig sieht man bunte Ansichten von München, Augsburg, dem Haspelmoor und Hattenhofen. Es könnte so schön sein. Beste Voraussetzungen wären teilweise gegeben, zum Beispiel bei der Infrastruktur: Parkplätze und Fahrradständer mit Überdachung sind ausreichend vorhanden; südlich der Gleise gibt es 30 Parkplätze, nördlich zehn; Radlständer sind nördlich 36 vorhanden, südlich 15. Eine Ladestation für E-Autos fehlt aber.

330 Fahrgäste an einem Werktag

Zumindest eine Buslinie fährt den Bahnhof Haspelmoor an: Die Linie 839 von Tegernbach über Mittelstetten, Althegnenberg, Hattenhofen und Mammendorf nach Fürstenfeldbruck. Doch am Samstag fährt dieser Bus nur bis Mammendorf, an Sonn- und Feiertagen gar nicht.

Und es gibt weitere Probleme. So kämpft man seit Jahren für den Ein-Stunden-Takt bei den Zügen, und zwar an den Bahnhöfen in Althegnenberg, Haspelmoor und Mammendorf. In Haspelmoor bräuchte es zudem dringend einen barrierefreien Zugang. „Als der viergleisige Ausbau der Bahnlinie in den Jahren 2008 bis 2010 erfolgte, haben wir zwar einen schönen langen Bahnsteig erhalten“, sagt Bürgermeister Franz Robeller, „aber der Zugang zu den Bahnsteigen ist für Rollstuhlfahrer unmöglich.“

Es existieren zwar schmale Rampen entlang der Treppen in die Unterführung – aber die sind nur dafür da, ein Fahrrad herunter oder hinauf zu schieben. Rollstuhlfahrer kommen nicht in die Unterführung und auch nicht auf die Bahnsteige 3 und 4, an denen die Züge nach Augsburg und München abfahren. Einen Aufzug gibt es ebenfalls nicht.

Mit dem neuen Zugbetreiber Go Ahead läuft es zwar fahrplanmäßig noch nicht rund (wir berichteten), dafür seien die Züge optimal für den Ein- und Ausstieg ausgerichtet, nämlich ebenerdig, und damit völlig barrierefrei, so Alfred Beheim, Geschäftsführer des Verkehrsausschusses der Gemeinden für den nordwestlichen Landkreis.

An einem durchschnittlichen Werktag außerhalb der Ferien nutzen nur 330 Fahrgäste den Haspelmoorer Bahnhof. Das mag daran liegen, dass viele Bahnnutzer aufgrund fehlender oder ungünstiger Zugverbindungen sowie dem fehlenden barrierefreien Zugang lieber mit dem Auto nach Mammendorf fahren, um dort ein- und auszusteigen. Beheim sagt: „Die Zahlen wären wesentlich höher, wenn wir endlich den Ein-Stunden-Takt für Regionalzüge hätten.“

